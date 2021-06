Lídri EÚ reagujú na nový zákon v Maďarsku, bránia práva LGBTI ľudí

Nenávisť nemá miesto v únii

Orbán odmietol stiahnutie legislatívy

24.6.2021 (Webnoviny.sk) - Viacero lídrov Európskej únie (EÚ) vo štvrtok vyhlásilo, že v bloku nemožno tolerovať diskrimináciu. Odkazovali na novú legislatívu v Maďarsku, ktorá zakazuje sprostredkovať informácie zobrazujúce alebo propagujúce homosexualitu či zmenu pohlavia osobám mladším ako 18 rokov.Legislatívu schválil parlament minulý týždeň a v stredu ju podpísal prezident. Podľa vlády má chrániť deti pred pedofíliou, kritici zákona argumentujú, že ju spája s homosexualitou. Zákon vstúpi do platnosti o 15 dní.Mnohí lídri členských štátov EÚ v koordinovaných správach na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter pred summitom v Bruseli napísali, že „nenávisť, intolerancia a diskriminácia nemajú miesto v našej Únii. Preto dnes a každý deň stojíme za diverzitou a LGBTI rovnosťou, aby naše budúce generácie mohli vyrastať v Európe rovnosti a rešpektu,“ uvádzajú tiež vo vyhlásení.Mnohí z nich v tweetoch zverejnili aj list adresovaný predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi , predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej aj generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov (OSN) Antóniovi Guterresovi , ktorý sa tiež zúčastňuje na stretnutí. „Rešpekt a tolerancia sú v jadre európskeho projektu. Sme odhodlaní v tomto úsilí pokračovať a zabezpečiť, aby budúce európske generácie vyrastali v atmosfére rovnosti a rešpektu,“ uvádza sa okrem iného v liste, ktorý podpísali vrcholní predstavitelia Francúzska, Nemecka, Talianska či Španielska.List nespomína konkrétne Maďarsko, no mnohí zo signatárov listu už tento týždeň podpísali ďalší dokument, ktorý podporilo 17 krajín, vyzývajúci Európsku komisiu, aby sa pre maďarský zákon obrátila na Európsky súdny dvor. Komisia už v stredu poslala maďarskej ministerke spravodlivosti list, žiadajúc„objasnenie, vysvetlenie a informácie“ o prvkoch daného zákona.Guterres vo štvrtok na otázku o maďarskej legislatíve odpovedal, že „všetky formy diskriminácie sú úplne neprijateľné a, očividne, akákoľvek forma diskriminácie vo vzťahu k ľuďom LGBTQ + je úplne neprijateľná“. Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli po stretnutí s generálnym tajomníkom OSN zase uviedol, že by sa mal aktivovať mechanizmus, ktorý Maďarsku podmieňuje vyplácanie z pandemického fondu obnovy dodržiavaním zásad právneho štátu.Maďarský premiér Viktor Orbán po príchode na stretnutie v Bruseli odmietol stiahnutie legislatívy a trval na tom, že sa nezameriava na homosexuálov. „Nie je o homosexualite, je o deťoch a ich rodičoch,“ vyjadril sa podľa agentúry AP predseda maďarskej vlády vykresľujúc sa ako obranca homosexuálov. „Som bojovník za slobodu v komunistickom režime. Homosexualita sa trestala a ja som bojoval za ich slobodu a práva. Obraňujem práva homosexuálov, ale tento zákon nie je o nich,“ vyhlásil Orbán.