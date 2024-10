Čerstvé a sladké jahody v októbri? Takto slovenskí pestovatelia prepisujú pravidlá sezóny

25.10.2024 (SITA.sk) - Aj keď jahodová sezóna už dávno skončila, stále si môžeme pochutnať na slovenských jahodách. Farma Beri v Brutoch, ktorá je členom združenia pestovateľov Ovozela, vďaka inovatívnym pestovateľským technikám a využívaniu obnoviteľných zdrojov energie dokáže aj v chladnom októbri zbierať čerstvé a sladké jahody. Starostlivosť o tieto chutné plody a udržateľné prístupy k pestovaniu zabezpečujú, že jahody sú nielen chutné, ale aj ekologicky šetrné. V skleníku vykurovanom obnoviteľnými zdrojmi a v moderných fóliovníkoch stále rastú a majú výnimočnú chuť a kvalitu.Podľa vedúceho farmy Petra Kelemena je táto sezóna naozaj výnimočná. "Naša práca s jahodami nekončí ani po lete. Vďaka moderným technológiám a biologickej ochrane môžeme pokračovať v ich pestovaní aj v chladnejšom období. Opeľovanie čmeliakmi a využívanie rašeliny v kvetináčoch zaručujú, že jahody sú nielen chutné, ale aj kvalitné a zdravé," pokračuje Kelemen. "Naša filozofia je jednoduchá: pestovať slovenské ovocie a zeleninu takmer celý rok. Som rád, že aj na jeseň sú naše jahody naozaj sladké a plné chuti."Farma sa zaviazala k udržateľnému pestovaniu, čo sa odráža v každom aspekte produkcie. Vykurovanie skleníka obnoviteľnými zdrojmi a biologická ochrana pred škodcami sú len niektoré z krokov, ktoré podnikajú na ochranu životného prostredia. Na farme tiež šetria vodou prostredníctvom drenážneho systému, ktorý zachytáva dažďovú vodu do zberných nádob. Táto voda sa následne mieša s vodou zo studne a efektívne zavlažuje rastliny. "Veríme, že pestovanie plodín šetrným spôsobom je našou zodpovednosťou voči budúcim generáciám," dodáva Kelemen. "Nielenže tak chránime našu prírodu, ale tiež zaručujeme, že Slahôdky, ako sme naše jahody nazvali, sú plné nutričných hodnôt." Vďaka tomuto prístupu si môžeme naďalej vychutnávať čerstvé slovenské jahody aj v jesenných mesiacoch, bez obáv o kvalitu a pôvod plodov.Jahody z farmy Beri sa vďaka lokálnemu pestovaniu dostávajú do obchodov už v priebehu niekoľkých hodín od zberu, čo zaručuje ich mimoriadnu čerstvosť a plnú chuť. "Rýchla distribúcia zároveň zabezpečuje, že si zachovávajú vysoký obsah vitamínov a antioxidantov, najmä vitamínu C, ktorý je kľúčový pre podporu imunitného systému a ochranu pred sezónnymi ochoreniami, ako sú prechladnutie a chrípka. Konzumácia čerstvých jahôd, ktoré sa na pulty dostanú v čo najkratšom čase, znamená nielen chutnú voľbu, ale aj to, že spotrebitelia prijímajú maximum ich nutričných hodnôt," opisuje Kelemen. V kombinácii s vysokým obsahom vlákniny a ďalších prospešných látok prispievajú tieto lokálne jahody k zdravej strave, ktorá je v jesenných mesiacoch obzvlášť dôležitá."Keď sa pozeráme do budúcnosti slovenského ovocinárstva, veríme, že inovácie sú kľúčom k trvalo udržateľnej produkcii kvalitných plodín. Vďaka využívaniu obnoviteľných zdrojov energie a moderným pestovateľským technikám môžeme ponúkať čerstvé slovenské ovocie nielen počas tradičnej letnej sezóny, ale aj v chladnejších mesiacoch. S každou úrodou chceme ukázať, že pestovanie jahôd nemusí byť sezónnou záležitosťou, ale môže byť udržateľným, šetrným a dlhodobým procesom," uzatvára Kelemen.Týmto prístupom farma Beri dokazuje, že aj malé kroky smerom k udržateľnosti môžu priniesť veľké výsledky. Aj vďaka tomu sa stále viac spotrebiteľov rozhoduje podporiť lokálne pestované produkty, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy kvality.je združenie slovenských farmárov, ktorí majú farmy v Brutoch, Kameničanoch, Veľkých Zlievcoch, Handlovej a Novákoch s cieľom vypestovať kvalitné prvotriedne ovocie a zeleninu s dôrazom na lokálnosť a s použitím kvalitných sadeníc. V súčasnosti produkujeme viacero druhov od malých cherry rajčín až po veľké klasické paradajky. Združenie je držiteľom prestížneho svetového certifikátu kvality Global G.A.P. Je potvrdením, že farmy pestujú zeleninu podľa prísnych medzinárodne uznávaných predpisov pre dobré praktiky v poľnohospodárstve."Kampaň financovaná s finančnou pomocou Európskej únie."Informačný servis