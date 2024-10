Čítate knihy a pozeráte filmy a seriály v angličtine?

Najlepší študenti angličtiny sú často najlepší čitatelia a náruživí fanúšikovia seriálov a filmov

Študovať alebo pracovať v zahraničí túži podľa prieskumu 67,8 % žiakov v Košickom kraji

Cieľom prieskumu bolo definovať vzťah študentov k angličtine a odhaliť medzery, ktoré bránia jej kvalitnejšiemu ovládaniu. Najväčší podiel opýtaných tvorili študenti stredných odborných škôl (41,7 %) a v rámci miest dominovali Košice (46,5 %).Prieskum iniciovalo Americké centrum Košice, ktoré oslavuje tento rok už 20 rokov svojej existencie. Poskytuje moderný priestor pre vzdelávanie, ponúka programy aj v anglickom jazyku a prepája Slovákov s Američanmi. Je súčasťou celosvetovej siete amerických centier American Spaces a svoje služby ponúka verejnosti zadarmo.Z prieskumu vyplynulo, že 70,1 % zúčastnených študentov už niekedy čítalo knihu v anglickom jazyku. Čítanie môže výrazne zlepšiť jazykové schopnosti a rozšíriť kultúrne obzory každého, kto sa chce viac vzdelávať. Americké centrum Košice, ktoré je jednou zo študovní Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, disponuje bohatou zbierkou literatúry v angličtine so širokou ponukou kníh pre všetky vekové kategórie. Dostupné sú aj vzdelávacie materiály a učebnice na medzinárodné skúšky. Široká verejnosť tu môže využívať študovňu s počítačmi a laptopmi, 3D tlačiareň, Micro:bity, ozoboty, LEGO roboty či zahrať si niektoré zo spoločenských hier. Najnovšie majú návštevníci možnosť vyskúšať si aj virtuálnu realitu."Približne 2 300 ľudí si ročne z centra požičia okolo 2 000 – 2 200 kníh. Sú medzi nimi pravidelní, vášniví čitatelia aj ľudia, pre ktorých je požičaná kniha prvou anglicky napísanou knihou v ich živote," popisuje Jozef Fabrici, koordinátor Amerického centra Košice.Pri sledovaní filmov dáva podľa prieskumu až 64,2 % príslušníkov mladej generácie prednosť pozeraniu filmov v slovenskom jazyku, prípadne s anglickými titulkami. Sledovanie filmov v angličtine je pritom mimoriadne efektívnou cestou, ako si zlepšiť slovnú zásobu a vyjadrovacie schopnosti. Centrum ponúka na zapožičanie množstvo amerických filmov a dokumentov."Keďže vyše 80 % informácií na internete je v angličtine, schopnosť čítať aj náročnejšie a zložitejšie texty s porozumením otvára študentom nezmerné možnosti. Je zaujímavé, koľko maturantov pri maturitnej skúške z anglického jazyka uvádza ako podstatný zdroj učenia sa angličtiny filmy a seriály. Je to zrejme preto, že sa tak spája emocionálne zaujatie s osvojovaním si (acquisition) jazyka v konkrétnych situáciách, často blízkych reálnemu životu. Neprekvapuje ma, že najlepší študenti angličtiny sú často najlepší čitatelia a náruživí fanúšikovia seriálov a filmov priamo v angličtine. Aj americkej," hovorí Miroslav Kočiš, dlhoročný učiteľ anglického jazyka na Gymnáziu Park Mládeže v Košiciach."Na našej škole študenti väčšinou sledujú filmy v anglickom jazyku, či už na Netflixe alebo na iných platformách. Jedným z dôležitých faktorov je možnosť prirodzeným spôsobom sa zdokonaliť v jazyku a ja ako učiteľka sledujem výrazné zlepšenie jazykových zručností študentov odkedy sú tieto platformy dostupné. Čo sa týka literatúry, veľa študentov uprednostňuje čítanie kníh v anglickom jazyku, čo tiež výrazne pomáha rozšíreniu slovnej zásoby a zlepšuje komunikačné zručnosti. Možnosť požičať si filmy a knihy z Amerického centra je pre nás učiteľov, ako aj pre študentov, veľkým benefitom," dopĺňa Eva Balážiková z košického Gymnázia Poštová.Možnosť naživo sa stretnúť a komunikovať s rodeným anglicky hovoriacim má podľa prieskumu 57,5 % mladých ľudí. Túto príležitosť ponúka aj Americké centrum. Organizuje stretnutia s native speakermi, alebo tzv. Readers club pre študentov, ktorý je skvelou možnosťou na precvičovanie angličtiny v priateľskej atmosfére bez ohľadu na úroveň znalosti jazyka."Zo skúsenosti vieme, že mladí ľudia, ktorí sa pravidelne zúčastňujú týchto stretnutí, vrátane dobrovoľníkov, ktorí nám ich pomáhajú organizovať, postupne nadobúdajú väčšiu sebadôveru pri komunikácii v angličtine. Okrem zlepšenia jazykových schopností zároveň získavajú cenné skúsenosti, ktoré im pomáhajú lepšie sa pripraviť na štúdium alebo prácu v zahraničí," vysvetľuje Jozef Fabrici.A práve po štúdiu či práci v zahraničí túži podľa prieskumu 67,8 % študentov. Aj s tým im môže pomôcť Americké centrum, keďže dokáže sprostredkovať informácie o výmenných programoch a poskytuje aj poradenstvo ohľadom štúdia v USA."Keďže nečítam úplne plynulo po slovensky, veľmi rada navštevujem Americké centrum v Košiciach, kde si môžem požičať knižky v angličtine. Knihovníčky sú vždy veľmi milé a nápomocné a vždy ma privítajú s úsmevom. Americké centrum je pre mňa príjemným a tichým miestom pre čítanie a štúdium," hovorí študentka Olivia."Navštívil som Americké centrum niekoľkokrát počas leta. Veľmi ma zaujala ich ponuka moderných technológií. Vyskúšal som virtuálnu realitu, ozoboty a strávil som niekoľko hodín stavaním a programovaním Lego robotov. Bola to veľmi dobrá skúsenosť," pridáva sa študent Boone, ktorý začal navštevovať Americké centrum Košice pred pár mesiacmi.