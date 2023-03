Čerstvé vajcia, domáca jahňacina či tradičné koláče. Tesco na Veľkú noc prináša dobroty od slovenských dodávateľov

Mlieko aj vajíčka len od domácich producentov

Služba Online nákupy pomáha plánovať sviatky

[1] Tesco predáva výhradne vajcia a trvanlivé kravské mlieko od slovenských dodávateľov, výnimkou sú najrušnejšie obdobia, keď sa dopyt po vajciach prudko zvýši a reťazec doplní chýbajúce zásoby na slovenskom potravinárskom trhu z Českej republiky.

30.3.2023 (SITA.sk) -"Zákazníci Tesca sa môžu aj v období pred nadchádzajúcou Veľkou nocou spoľahnúť, že si v ktoromkoľvek spomedzi 157 obchodov reťazca nakúpia všetko potrebné na sviatočné hodovanie. Veľkonočné sviatky v sebe spájajú hodnotný čas strávený s najbližšími vrátane mnohých pekných zvykov a tradícií. Nám v Tescu záleží na tom, aby si naši zákazníci dokázali pripraviť presne takú Veľkú noc, akú chcú, a to s obľúbenými jedlami, ktoré majú najradšej. Aj preto sme pre našich zákazníkov ešte viac posilnili ponuku najobľúbenejších veľkonočných dobrôt, ktoré vyrobili slovenskí potravinári. Tesco každoročne podporuje slovenských dodávateľov, len vlani sme im vyplatili viac ako 500 miliónov eur," hovoríVeľký záujem majú Slováci na Veľkú Noc o kvalitnéako sú kotletky, krk, chrbát či stehno. Ako jediný reťazec má Tesco v ponuke aj lahôdku z našich lesov – divinu z jeleňov, diviakov či danielov. K najžiadanejším výrobkom patria aja hotovéZákazníci Tesca nakupujú najmä veľkonočného barančeka, tradičný mazanec, vianočky, laskonky i chutné čajové pečivo pre návštevy. Mäsovým výrobkom kraľuje šunka a údené špeciality, napríklad moravské mäso, krkovička či klobásky od dodávateľov ako Tauris, Mecom, Mäsokombinát Púchov či Mäsokombinát Nord Svit.Pre veľký záujem Slovákov o lokálne potraviny Tesco ponúka slepačie vajcia[1] aj kravské mlieko iba slovenského pôvodu. Reťazec má v ponuke vajcia aj mlieko od rôznych slovenských dodávateľov vrátane tých, ktorí ich dodávajú pre Tesco vlastnú značku. K najväčším slovenským dodávateľom mlieka pre Tesco patria spoločnosti Tatranská mliekareň, Agro Tami a Rajo. Vajíčka do reťazca dodávajú najmä spoločnosti Babičkin dvor či Ovogal.Tesco vo svojich obchodoch ponúkas možnosťou výberu aj z podstielkového chovu či voľného výbehu. "V Tescu neustále reagujeme na aktuálne preferencie a potreby našich zákazníkov, ktorí dbajú pri svojom nákupe čoraz viac na pôvod výrobkov a spôsob ich výroby. Naším cieľom je prinášať im v každom z našich 157 obchodov zdravé, kvalitné a trvalo udržateľné potraviny za dostupné ceny. Nepretržite pracujeme na tom, aby sa naše produkty pestovali, získavali a vyrábali zodpovedným a trvalo udržateľným spôsobom," dodáva Erik Šiatkovský.Zákazníci Tesca si už zvykli robiť svoj veľkonočný nákup s použitím moderných technológií v prevádzke alebo online z pohodlia domova, hoci aj na diaľku pre rodinu.Obľúbená služba Tesco Online nákupy má ešte dostupné voľné dodacie kapacity v dňoch pred blížiacimi sa sviatkami. Služba je k dispozícii už pre 1,2 milióna domácností.K dispozícii je aj Služba Scan&Shop vo vyše 47 obchodoch Tesca, ktorá tiež pred Veľkou nocou šetrí čas a prináša zákazníkom ešte vyšší komfort. Nakupujúci môžu priamo počas nákupu vkladať nákup do vlastnej tašky bez vykladania pri pokladni. Čoraz obľúbenejšou sa stáva aj ďalšia služba od Tesca, ktorá pod názvom Klikni&Vyzdvihni umožňuje zákazníkom zrealizovať svoj nákup online a vyzdvihnúť si ho vo zvolený čas vo vybraných obchodoch reťazca.Informačný servis