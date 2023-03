Matovič s odmenou 500 eur za účasť vo voľbách nekončí, predstavil plán B (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

30.3.2023 - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) dalo verejný prísľub, že do budúcej vládnej koalície vstúpi len s podmienkou vyplatenia odmeny 500 eur každému, kto sa 30. septembra zúčastní na septembrových predčasných voľbách Ako ďalej uviedol líder hnutia Igor Matovič na štvrtkovej tlačovej besede, ide o plán B ako reakcie na neposunutie novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva do druhého čítania, podľa ktorej sa malo každému voličovi za účasť na septembrových voľbách vyplatiť spomínaných 500 eur.„Keď raz hovoríme, že musíme urobiť všetko pre to, aby každý človek prišiel zabojovať o Slovensko, lebo mafia si brúsi zuby, aby nám Slovensko ukradla spolu s fašistami, nesrandujeme," uviedol Matovič.