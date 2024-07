Čerství absolventi by podľa odborníkov nemali čakať s prácou. Uvádzajú tri dôvody, prečo si ju hľadať už v lete

V lete sa hlási menej uchádzačov

Šanca získať dobrú pozíciu

Letné brigády

Kľúčové kontakty





Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS) združuje spoločnosti v oblasti poskytovania pracovno-poradenských služieb na slovenskom trhu, ako Europersonal, GraftonRecruitment, HofmannPersonal, Index Nosluš, Lugera, ManpowerGroup, Proplusco, Synergie a Transfer – internationalstaff.



Jej úlohou je kooperácia na tvorbe legislatívy v oblasti zamestnanosti a tiež implementácia vysokých medzinárodných štandardov, ktoré sú známe aj zahraničným investorom vo všetkých segmentoch personálneho poradenstva.





15.7.2024 (SITA.sk) - Odborníci radia čerstvým absolventom , aby s hľadaním práce začali už počas letných mesiacov. Po ukončení štúdia si mnohí mladí ľudia plánujú najmä užiť svoje posledné prázdniny a premýšľanie o nástupe do zamestnania odkladajú na neskôr.Zástupcovia Asociácie personálnych agentúr Slovenska poukazujú na to, že počas leta majú absolventi väčšiu šancu nájsť si svoju vysnívanú robotu. Prvou výhodou skoršieho záujmu je podľa ich skúseností nižšia miera konkurencie.„Podľa údajov z viacerých pracovných portálov a štúdií zameraných na trh práce vieme, že aktivita uchádzačov o zamestnanie má počas letných mesiacov tendenciu klesať,“ potvrdzuje generálna manažérka agentúry ManpowerGroup a prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) Zuzana Rumiz. Menej uchádzačov o zamestnanie podľa jej slov znamená menšiu konkurenciu adeptov na dané pracovné miesto, a tiež väčšiu šancu zaujať potenciálnych zamestnávateľov.„Pri menšom počte žiadostí majú zamestnávatelia napríklad viac času venovať sa jednotlivým kandidátom. Môžu tak dôkladnejšie preštudovať životopisy a žiadosti absolventov a lepšie oceniť ich kvality,“ vysvetľuje odborníčka.Absolventi, ktorí si začnú hľadať prácu skôr, teda už v čase, kým si ostatní užívajú prázdniny, tak môžu mať vyššiu šancu získať dobrú pracovnú pozíciu.Ďalším dôvodom, prečo je po skončení školy rozumné začať si hľadať prácu už v lete, je rýchlejšie dosiahnutie finančnej nezávislosti.„Nájdenie vhodného zamestnania môže byť otázkou týždňov aj mesiacov, kedy absolvent reaguje na ponuky na pracovných portáloch, posiela životopisy, prípadne chodí na pracovné pohovory. Aj keď teda začne mladý človek s hľadaním práce skôr, neznamená to, že do nej hneď aj nastúpi. Pokojne sa môže stať, že si popritom užije v lete aj dostatok voľna,“ pripomína viceprezident APAS a obchodný riaditeľ personálnej agentúry PROPLUSCO Peter Uličný.Tým absolventom, ktorí chcú získať vlastné finančné prostriedky čo najskôr, preto personalisti odporúčajú využiť aj príležitosti na letné brigády. „Tieto peniaze môžu použiť napríklad na rôzne kurzy či tréningy, ktoré im pomôžu nadobudnúť ďalšie zručnosti užitočné v ich budúcej kariére, a nebudú sa pritom musieť spoliehať na finančnú podporu od rodičov,“ dodáva Uličný.Skúsenosti a budovanie si siete kontaktov je najväčšou pridanou hodnotou aktívneho hľadania práce už počas leta.„Kontakty, ktoré si absolventi vytvoria na začiatku svojej kariéry, im môžu poskytnúť dôležité odporúčania a referencie. Tieto odporúčania sú často významné pri hľadaní nových pracovných príležitostí alebo pri neskoršom povýšení v rámci súčasnej práce,“ upozorňuje Zuzana Rumiz.Pri skorom nástupe do pracovného prostredia môžu absolventi podľa jej slov stretnúť skúsených odborníkov, ktorí im poskytnú cenné rady, usmernenie a mentoring. Nejde len o kolegov, ale aj o klientov, dodávateľov a ďalších profesionálov v odvetví.„Práve tieto kontakty môžu byť kľúčové pri hľadaní budúcich pracovných príležitostí alebo pri rozširovaní podnikania," doplnila riaditeľka APAS.Odborníci upozorňujú na to, že cesta k vysnívanej práci býva dlhodobý proces, ktorý môže začať aj menej atraktívnym zamestnaním či brigádou. Čím skôr začnú absolventi pracovať, tým skôr získajú pracovné skúsenosti, ktoré im môžu byť v budúcnosti užitočné pri kariérnom raste.„Absolventi, ktorí začnú pracovať skôr, tým môžu získať pred svojimi rovesníkmi dôležitý náskok. Aj letné brigády alebo stážové pozície môžu byť pritom skvelým odrazovým mostíkom pre ďalšie kariérne príležitosti,“ uzatvára Peter Uličný.