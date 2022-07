Čerstvý päťdesiatnik Stümpel rád spomína na súhru s Pálffym, na drevenú hokejku nedá dopustiť

Proti Žigovi hráva od žiackeho veku

Jožko je slovenský Beckham

Svet by sa mal vrátiť k drevu

20.7.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý slovenský hokejový reprezentant Jozef Stümpel oslavuje v stredu 20. júla okrúhle 50. narodeniny. Majster sveta z roku 2002 ukončil hráčsku kariéru len pred tromi rokmi, keď ešte hrával za treťoligový Žiar nad Hronom.Počas bohatej kariéry odohral viac ako 1000 zápasov v zámorskej NHL a viac než 300 duelov v domácej extralige. Za Slovensko hral na ôsmich svetových šampionátoch a troch zimných olympijských hrách. Rád spomína na súhru so Žigmundom Pálffym , ktorá priniesla národnému tímu dva cenné kovy z MS."Asi v tom bolo čosi osudové. Proti Žigovi som hrával od žiackeho veku, keď prestúpil do Nitry. Bol to prirodzený krok. Ani jeden z nás nemal konfliktnú povahu, hokejovo sme si rozumeli aj bez rečí. Tréneri hovorili, že máme oči aj na chrbte, ale vždy sme sa stihli pozrieť, kto kam korčuľuje. I keď je pravda, že časom sme si posielali prihrávky naslepo, presnejšie intuitívne," vysvetlil rodák z Nitry svoju "chémiu" s Pálffym, citoval ho oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Stümpel s Pálffym spolu žiarili na MS 2003 vo fínskych Helsinkách, kde boli najproduktívnejší hráči turnaja s 15 bodmi. Pálffy vtedy o svojom spoluhráčovi povedal, že "Jožko je slovenský David Beckham " a že sa vždy tešil na to, ako si spolu zahrajú.Stümpel hrával v kanadsko-americkej profilige za Boston Bruins Floridu Panthers . V slovenskej extralige pôsobil v Slovane Bratislava Nitre , Trenčíne a Liptovskom Mikuláši, v nadnárodnej KHL pôsobil v Spartaku Moskva , Astane aj Minsku.V sezóne 2013/2014 bol najlepší nahrávač aj najproduktívnejší hráč základnej časti extraligy a tiež najužitočnejší hráč play-off ako člen HK Nitra. V ostatných dvoch ročníkoch pracoval ako konzultant pri slovenskej reprezentácii do 18 rokov.Bronzový medailista z MS juniorov 1991 hrával počas celej kariéry s drevenou hokejkou, ktorá je oveľa ťažšia ako moderné kompozitové."Vždy som reagoval, že ešte nevymysleli hokejku, na ktorej čepeli by som tak jemne cítil puk. Niekedy mi napadne, či sa svet niekedy predsa len nevráti k drevu. Bolo by to prospešnejšie najmä v mládežníckych kategóriách, kde by hokejisti získavali citlivejšiu kontrolu nad pukom," myslí si Stümpel.