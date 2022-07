Soler a Majka odstúpili z Tour de France 2022, Pogačar ostal na Pyreneje takmer bez pomoci

Pogačar prišiel o dvoch pomocníkov

Koronavírus vyradil ďalšieho jazdca

20.7.2022 (Webnoviny.sk) - Druhý muž priebežnej klasifikácie na prestížnych cyklistických pretekoch Tour de France , Slovinec Tadej Pogačar , prišiel pred stredou o dvoch kolegov z tímu UAE Emirates Do 17. etapy neodštartovali z tohto zoskupenia Španiel Marc Soler ani Poliak Rafal Majka . Obhajca prvenstva tak má k dispozícii už iba troch pomocníkov - Dána Mikkela Bjerga, Američana Brandona McNultyho a Švajčiara Marca Hirschiho.Marc Soler musel opustiť pelotón, pretože v utorok mal žalúdočné problémy a do cieľa prišiel až za predpísaným limitom.Rafal Majka síce v utorok prišiel do cieľa, no pri utorkovom záverečnom stúpaní nečakane zlyhala reťaz na jeho bicykli a poľský jazdec si pritom poranil sval v dolnej končatine. V stredu predpoludním sa ešte bol rozjazdiť, no problémy mu nedovolili pokračovať.Porúčal sa už aj prvý člen tímu Lotto Soudal , Belgičan Tim Wellens , ktorý bol v utorok členom úniku, no pred stredou ho z hry vyradil pozitívny test na koronavírus.Na "Starej dáme" pokračuje ešte päť tímov v kompletnom osemčlennom zložení - Groupama-FDJ, Ineos Grenadiers , Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, Movistar a B&B Hotels - KTM.Tadej Pogačar bojuje o žltý dres lídra s Dánom Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma) a zatiaľ na neho stráca 2:22 min. Tretí je priebežne Brit Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) s mankom 21 sekúnd na Pogačara.