Certifikovaná renovácia CAT.

Asi každá firma, ktorá má stavebné, výrobné alebo poľnohospodárske stroje je závislá od toho, či má na prácu správne vybavenie. Ak je dostatok finančných zdrojov, nie je problém zaobstarať si nové stroje. Avšak pri obmedzenom rozpočte to nemusí byť také jednoduché. Pri takomto probléme sú riešením použité stroje od CAT, ktoré prešli certifikovanou renováciou. Okrem spomínaných strojov to môžu byť aj podporné zariadenia, ako je napríklad elektrocentrála

Tieto stroje na začiatku prejdú dôkladnou inšpekciou. Tá zahŕňa analýzu tekutín, vizuálne kontroly a analýzu údržby. Taktiež analýzu, na základe ktorej sa vytvorí plán reštrukturalizácie a odhad nákladov. Certifikovaná rekonštrukcia zahŕňa viac ako 350 testov a inšpekcií.

Stroj prejde demontážou a je rozobratý. Všetky hadice, pásy, tesnenia, ložiská, vodiče, spínače a meradlá budú nahradené novými časťami. Zvyšné časti sú kontrolované a merané podľa prísnych smerníc pre opätovnú použiteľnosť. Časti, ktoré nespĺňajú pokyny, sú nahradené novými časťami alebo náhradnými dielmi alebo upravené tak, aby spĺňali špecifikácie. Vo veľkých strojoch to býva zväčša až 7 000 častí.

Ďalším krokom je obnova. Zahŕňa to prácu, ktorá sa zvyčajne nezapočítava do generálnej opravy. Rámy sa skúmajú a v prípade potreby sa narovnávajú, zvárajú a zosilňujú. Opotrebované spojovacie čapy a hriadeľové ložiská sú vymenené. Hydraulické systémy sa vrátia do pôvodnej úrovne výkonu, spoľahlivosti a čistoty, spĺňajúcich normu ISO 18/15. Elektronické riadiace moduly a softvér sa vymenia. Súčasťou obnovy sú aj inžinierske aktualizácie.

Motor, palivový systém, prevodovka, menič krútiaceho momentu, diferenciál a konečné pohony sú kontrolované, opravené a aktualizované novými alebo kvalifikovanými časťami.

Kontrola kvality zahŕňa testovanie. Štandardné testy zahŕňajú: zvýšenie výkonu turbodúchadla, odpoveď škrtiacej klapky, otáčky za minútu, funkčnosť prevodovky a spojky a tlaky hydraulického a pilotného odľahčovacieho ventilu. Prístrojové a prevádzkové testy zaručujú, že výkon v teréne zodpovedá poskytovanej úrovni. Stroje dostávajú nový vzhľad. Stará a zničená farba je prestriekaná a použité stroje sú ako nové už na prvý pohľad.

Stroje, ktoré prešli certifikovanou renováciou dostanú nové sériové číslo alebo identifikačné číslo produktu. Číslo označuje vaše zariadenie a oprávňuje vás k novej štandardnej záruke.