Ako sa čo najrýchlejšie a zároveň pohodlne dostať na letisko Schwechat.

Aj keď máme v Bratislave letisko, je menšie, ako to vo Viedni. Rovnako nie je tak frekventované a nedostanete sa z neho na toľko miest na svete, ako práve z Viedenského Schwechatu. Preto okrem leteniek z Viedne si treba častokrát zabezpečiť aj odvoz na letisko do Viedne, prípadne z Viedne do Bratislavy. Tu sa nám naskytá niekoľko možností. Od nízko nákladových až po tie drahšie. Každá možnosť má svoje výhody.

Autom sa to dá zvládnuť za približne 45 minút pri normálnej dopravnej situácii. Autobusom to môže trvať od 45 minút viac. To rovnako záleží od dopravnej situácie. Dobre vieme, že tá na našich cestách býva v poslednej dobe katastrofálna. Preto, ak cestujete niekam, ako napríklad na letisko, kde musíte byť v určitú hodinu, cestujte s rezervou.

Najlacnejšou alternatívou sú autobusy. Tie stoja od 1 eura. Takže je to veľmi lacná možnosť cestovania, avšak má to svoje nevýhody. Nikdy neviete aké miesto sa vám ujde, aj keď si zaplatíte za miestenku. Rozhodne to nie je pohodlné ako v aute. A najhoršie na tom môžu byť vaši spolucestujúci. Je veľa typov cestujúcich, ktorých nechcete mať vedľa seba, ani sa za alebo pred sebou. No a v neposlednom rade sa opäť dostávame k dopravnej situácii. Autobus má tú nevýhodu, že má určené trasy a ak sa na nej niečo stane, ostane v kolóne, vďaka čomu opäť strácate čas.

Ďalšou možnosťou sú taxíky. V tomto prípade ide o rýchlejší a pohodlnejší spôsob dopravy, avšak oveľa nákladnejší. Taxíky si môžu účtovať individuálne, takže ťažko povedať presnú sumu. Avšak aj napriek svojim výhodám ani taxík nemusí byť vždy najspoľahlivejší, lebo nikdy neviete, na akého šoféra s akým autom natrafíte.

Rovnako nákladnejším, ale rozhodne najpohodlnejším spôsobom je preprava na letisko Schwechat s limuzínou a vlastným šoférom. Aj napriek vyššej cene, ktorá však stále môže byť nižšia ako u bežného taxikára, máte k dispozícii luxusný servis. Anglicky hovoriaci šofér vás vyzdvihne, postará sa o vašu batožinu a vaše pohodlie. K dispozícii máte menšie alebo väčšie luxusné autá, ktoré sú plne vybavené. Klimatizácia, vyhrievané sedadlá, wifi alebo nabíjačka na mobil. To všetko máte k dispozícii, ak využijete limuzínový transfer na letisko