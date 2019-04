Červené ponožky pripomenú dôležitosť povedomia o srdcovom zlyhávaní

Ilustračná snímka. Foto: Facebook.com Foto: Facebook.com

Bratislava 26. apríla (TASR) - Odborníci budú od 29. apríla do 10. mája v kúpeľoch na celom Slovensku ľuďom pripomínať dôležitosť prevencie a včasnej diagnostiky srdcového zlyhávania. Okrem toho budú bezplatne vyšetrovať príznaky a rizikové faktory ochorenia a záujemcovia sa môžu zúčastniť na kardio tréningoch nordic walkingu v kúpeľných parkoch.Kampaň Červené ponožky v liečebných kúpeľoch 2019 organizuje občianske združenie (OZ) Hlas nášho srdca s podporou Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Je určená pre širokú verejnosť, nielen pre kúpeľných hostí.uviedla predsedníčka OZ Hlas nášho srdca Anna Kasardová. Skríning má podľa nej monitorovať a zachytiť nediagnostikovaných pacientov vo vekovej skupine nad 50 rokov.priblížila Kasardová.Srdcové zlyhávanie je vážna chronická porucha srdcovej činnosti. Dlho nebolí, no sprevádza ho súbor typických symptómov. Okrem opuchu členkov napríklad dýchavičnosť už pri miernej námahe, napríklad chôdzi po schodoch, problémy s dýchaním pri spánku, celková slabosť a únava. Pri neliečenom srdcovom zlyhávaní sa srdce postupne vyčerpáva, slabne a nie je viac schopné plniť svoju základnú funkciu – rozvádzať krv a zásobovať tkanivá v tele kyslíkom a živinami.Srdcové zlyhávanie je najčastejšou príčinou hospitalizácií na Slovensku a zomrie naň asi 2300 pacientov ročne. Na Slovensku žije približne 100.000 pacientov so srdcovým zlyhávaním. Mnohí z nich podľa odborníkov o svojom ochorení nevedia a jeho príznaky pripisujú starnutiu alebo iným ochoreniam. Príznaky srdcového zlyhávania má približne každý piaty Slovák nad 50 rokov. Kľúčové je preto správne rozpoznať prvé príznaky a včas ochorenie diagnostikovať. Podľa OZ Hlas nášho srdca sa očakáva, že bez prevencie sa počet pacientov do roku 2030 strojnásobí.Kampaň Červené ponožky v liečebných kúpeľoch 2019 sa bude konať 29. apríla v Štósi, 30. apríla v Bardejove, 1. mája v Kováčovej, 2. mája v Piešťanoch, 3. mája vo Vyšných Ružbachoch, 4. mája v Nimnici, 6. mája v Lúčkach, 7. mája v Turčianskych Tepliciach, 9. mája v Bojniciach a 10. mája v Dudinciach.