Trump: Čínsky prezident príde čoskoro do Bieleho domu

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 26. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal, že už čoskoro bude hostiť čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej tak môže dôjsť k vytvoreniu priestoru na uzatvorenie dohody medzi týmito dvoma najväčšími ekonomikami sveta.Podľa utorňajšieho vyjadrenia Bieleho domu minister financií USA Steven Mnuchin a splnomocnenec USA pre obchod Robert Lighthizer vycestujú do Pekingu na dodatočné rokovania o obchodnom spore, ktorý vyvrcholil do vzájomného zavedenia ciel medzi USA a Čínou. Vzápätí poletí čínsky vicepremiér Liou Che, ktorý vedie rokovania za Peking, na ďalšie vyjednávanie do Washingtonu so začiatkom 8. mája." uviedol Biely dom.Peking a Washington sa usilujú o ukončenie obchodnej vojny, ktorá obe strany stála miliardy dolárov, poškodila dodávateľské reťazce a otriasla finančnými trhmi.Trump podľa vlastných slov očakáva, že dohodu počas stretnutia s čínskym partnerom sfinalizujú.