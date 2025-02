Červené stoličky sa vracajú do ulíc Bratislavy. Hlavné mesto hľadá partnerov pre siedmy ročník projektu Sadni si!

Podmienka zapojenia sa do projektu

Rozhoduje aj lokalita

2.2.2025 (SITA.sk) - Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) hľadá partnerov pre siedmy ročník projektu Sadni si!. V rámci neho môžu záujemcovia bezplatne umiestniť červené stoly a stoličky na vybraných verejných priestranstvách a podporiť tak rozvoj komunít. „Zapojením sa do projektu sa k vám môžu známe červené stoličky opäť vrátiť alebo pribudnúť v nových lokalitách," približuje BKIS. Aktuálna sezóna začne 1. apríla a tento rok je predĺžená až do októbra.Do projektu sa môžu zapojiť kultúrne inštitúcie, ako sú knižnice, múzeá a galérie, základné umelecké školy, centrá voľného času, domovy a kluby seniorov, neziskové organizácie, komunitné centrá, umelecké spolky, správcovia parkov, námestí, verejných záhrad, nádvorí a vnútroblokov, ale aj komerčné subjekty, ako aj kaviarne, obchody a prevádzky s presahom na kultúru a spoločenský život v meste.Podmienkou zapojenia do projektu je, že sedenie má byť voľne prístupné pre každého po celý deň a umiestnené bezbariérovo a bezpečne, využívanie mobiliáru nemôže byť podmienené kúpou tovarov či služieb, každodenné vykladanie mobiliáru do verejného priestoru a jeho bezpečné uskladňovanie na noc, udržiavanie mobiliáru v čistote a zabezpečenie povolenia príslušného úradu na umiestnenie mobiliáru vo vybranej lokalite v rámci BratislavyPri výbere partnerov rozhoduje lokalita s kultúrnym zameraním alebo v jeho blízkosti, umiestnenie v okrajových mestských častiach, sídliskách a lokalitách s potenciálom zvýšiť kvalitu verejného priestoru, vhodnosť priestorov na rozvoj komunít a spoločenského života v danej lokalite, kvalita vyplnenej žiadosti a lokalita, ktorá by mala mať potenciál na podporu aktivít spojených s pohybom v exteriéri.Projekt podporuje vznik nových lokalít spoločenského života v exteriéri, kultivuje menej známe zákutia a priestory, znamená bezplatný neinvazívny zásah do verejného priestoru, navyšuje kapacity permanentného mobiliáru, pozitívne vplýva na blízke prevádzky a podnecuje k tráveniu dlhšieho času vonku a zviditeľňuje partnerov na stránke www.bkis.sk/sadni-si/ tým, že ich zaznačí do mapy.