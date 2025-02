Slovenská kinematografia žiari na festivale v Clermont-Ferrand. Zomrela som v Irpini a Hurikán nás budú reprezentovať v medzinárodnej súťaži

Na festivale budú celkovo tri slovenské snímky

Medzinárodný trh pre filmových profesionálov

2.2.2025 (SITA.sk) - Dva slovenské krátke animované filmy súťažia na prestížnom festivale v Clermont-Ferrand. Informoval o tom Slovenský filmový ústav (SFÚ) Ako priblížil, medzinárodný festival krátkych filmov v Clermont-Ferrand patrí k najprestížnejším podujatiam v oblasti krátkometrážnej tvorby a počas jeho 47. ročníka budú v hlavnej súťažnej sekcii reprezentovať Slovensko dva filmy.Celkovo budú na festivale uvedené tri slovenské snímky. Festival krátkych filmov v Clermont-Ferrand sa uskutočňuje od 31. januára do 8. februára a SR bude mať zastúpenie aj na trhu krátkych filmov v programe pre filmových profesionálov.SFÚ priblížil, že festival ponúka širokú škálu krátkometrážnych diel z celého sveta, ktoré predstavuje prostredníctvom štyroch hlavných sekcií, a to medzinárodnej, národnej, LAB sekcie a sekcie s projektmi s rozšírenou realitou. Mimo nich tvoria program festivalu aj sekcie pre detského diváka rozdelené podľa veku, tematické programy a ďalší sprievodný program."V hlavnej medzinárodnej súťaži bude Slovensko reprezentovať krátkometrážna animovaná dráma(2024) režisérky Anastasiie Falileievy o udalostiach, na ktoré sa nedá zabudnúť. Film rekonštruuje skutočný príbeh prežitia pomocou subjektívnej optiky, s magickou silou animácie, ktorá posúva civilné rozprávanie do nových významov," priblížil SFÚ. V rovnakej sekcii bude súťažiť aj animovaný film(2024) v réžii Jana Sasku.Film má expresívnu atmosféru. Hlavným hrdinom je Hurikán, ktorý chce pomôcť barmanke svojho obľúbeného podniku a vydáva sa pre nový sud piva do jednej z najdivokejších časti Prahy na Žižkov. "V sekcii venovanej detským divákom vo vekovej kategórii nad sedem rokov sa predstaví slovenský film(2024) režisérskej dvojice Martin Smatana a Veronika Zacharová. Námetom ich filmu je more, slnko, pláže a rodinná dovolenka, na ktorej nie všetko funguje podľa predstáv," doplnil SFÚ.Súčasťou festivalu je aj medzinárodný trh pre filmových profesionálov. SFÚ spresnil, že počas neho sa uskutoční dvojdňové koprodukčné fórum Euro Connection, na ktorom slovenská režisérka Ivana Hucíková predstaví svoj krátkometrážny hraný projekt Posledná noc v roku. Film pojednáva o taxikárke Zore počas dlhej a studenej silvestrovskej noci."Jej auto sa stalo miestom, kde sa stretávajú rôznorodí ľudia, no ona tajne dúfa, že koniec roka by jej mohol priniesť uzavretie dôležitej kapitoly v osobnom živote," priblížil SFÚ. Súčasne informoval, že na medzinárodnom trhu krátkych filmov bude mať SR už po siedmy raz svoje zastúpenie aj v prezentačnom stánku Central European Cinema.Prezentáciu slovenskej kinematografie pritom zabezpečuje SFÚ v spolupráci troch krajín, a to Slovenska, Českej republiky a Slovinska. "V stánku sa budú prezentovať slovenské koprodukčné filmy prostredníctvom letáku Slovak Short Films (2024 – 2025), stánok bude tiež slúžiť ako priestor pre pracovné stretnutia slovenských filmových profesionálov so zahraničnými," uzavrel SFÚ.