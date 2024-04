Červený Kláštor prešiel obnovou za milióny eur, zachovali pivovar aj školu (video+foto)

Deň otvorených dverí

25.4.2024 (SITA.sk) - Niekdajší kartuziánsky kláštor v rámci Múzea Červený Kláštor na Zamagurí má za sebou revitalizáciu za takmer dva milióny eur, trvala štyri roky.V objekte sa podarilo zachovať jeho historické funkcie, ako je výroba piva a medoviny, spracovanie liečivých rastlín či výchova a vzdelávanie detí.Práve obnovená manufaktúra a lekáreň aj svojím názvom odkazuje na legendárneho mnícha Cypriána.Podľa riaditeľa múzea Milana Gacíka si nové priestory národnej kultúrnej pamiatky budú môcť návštevníci po prvýkrát pozrieť v sobotu 27. apríla v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý bude spojený so začiatkom turistickej sezóny na Dunajci. Vstup do areálu bude bezplatný.História kláštora kartuziánov siaha do roku 1320. Patrí k najvýznamnejším pamiatkam tohto druhu na Slovensku a je najväčšou a najvýznamnejšou pamiatkou v správe Pamiatkového úradu SR . Obnova časti kláštorného komplexu trvala od februára 2020 do apríla 2024.Podľa riaditeľa pamiatkového úradu Pavla Ižvolta sa vďaka projektu „Červený Kláštor – znovuzrodený“ podarilo do priestorov kláštora dostať nové funkcie, ktoré nadviazali na pôvodné.Ako povedal pre médiá, dúfa, že vďaka nim bude do tejto pamiatky prúdiť viac návštevníkov a obdobie hlavnej turistickej sezóny sa predĺži aj o ďalšie mesiace.Riaditeľ múzea Gacík zároveň verí, že rozšírená ponuka areálu prinesie do budúcna aj vyrovnaný rozpočet, či generovanie finančných prostriedkov na ďalšiu obnovu.Múzeum po novom ponúka návštevníkom vynovenú múzejnú expozíciu a edukačné komentované prehliadky.Expozícia Dejiny Červeného Kláštora približuje podľa pamiatkového úradu príbeh vzniku kláštora, pôsobenie najvýznamnejších predstaviteľov mníšskych rádov, ako aj hlavné dejinné udalosti tohto miesta.Nechýbajú moderné múzejné technológie a interaktívne prvky, pri jej tvorbe sa myslelo aj na nevidiacich a slabozrakých.Na tradíciu kartuziánskeho kláštora ako centra vzdelania a poznania nadväzuje inovovaná podoba kláštornej školy.„Zameriava sa na prírodné a kultúrne dedičstvo a zdravý spôsob života. Škola sídli v priestoroch, v ktorých v 18. storočí novicov pripravoval na rehoľný život teologický inštitút. V súčasnosti tu nájdeme tvorivé dielne zamerané na výrobu produktov z liečivých bylín, kde môžu zmysluplne tráviť čas aj rodiny s deťmi,“ uviedli z múzea.Jej priestory sú zároveň podľa projektového manažéra pamiatkového úradu Branislav Rezníka školiacim strediskom úradu.Vyzdvihol, že na poschodí konventu je priestor pre ozdravný, meditatívny a relaxačný pobyt blízky pôvodnému asketickému spôsobu života mníchov. Ubytovacie kapacity obnoveného kláštora dopĺňa aj šesť dvojlôžkových izieb pre návštevníkov Pienin.Obnovu realizoval pamiatkový úrad v spolupráci s nórskymi partnermi zaoberajúcimi sa ochranou kultúrneho dedičstva v Nórskom kráľovstve, a to Norsk Kulturarv a Fortidsminneforeningen – National Trust of Norway.Projekt bol financovaný z fondov EEA Grants a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca.