Divadlo Andreja Bagara pripravuje viaceré modernizačné projekty

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje viaceré projekty, ktoré budú zamerané na modernizáciu javiskovej techniky i na rekonštrukciu fasády divadelnej budovy. Ako uviedol riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy, divadlo ich pripravuje v spolupráci so svojím zriaďovateľom, ktorým je Nitriansky samosprávny kraj (NSK).





DAB v súčasnosti pripravuje projekt modernizácie javiskových technológií. Tie sú už podľa Dóczyho aj napriek každoročnému servisu zastarané a nutne potrebujú obnovu. "Vďaka nej sa docieli zjednodušenie ovládania jednotlivých zariadení. Predseda NSK Branislav Becík na našom rokovaní prisľúbil, že ak do konca divadelnej sezóny dodáme projekt na tieto technológie, tak náklady na ich obstaranie môžu byť po schválení v krajskom zastupiteľstve zaradené do rozpočtu NSK," povedal Dóczy.Náklady na modernizáciu javiskovej techniky v DAB sú v hodnote približne jeden milión eur. "Ide vlastne o sústavu motorov, ktoré musia byť plne funkčné, bezpečné a musia umožňovať presnú obsluhu a popri tom byť aj energeticky úsporné," vysvetlil Dóczy.Ako pripomenul, veľkým projektom, ktorý sa má realizovať na viacero etáp, je rekonštrukcia fasády budovy DAB. V havarijnom stave je už niekoľko rokov a postupne z nej začal odpadávať kamenný obklad. "Som veľmi rád, že sa NSK rozhodol do opravy našej divadelnej budovy investovať. Aktuálne sa čaká na získanie mimorozpočtových zdrojov z Operačného programu Slovensko," uviedol Dóczy.Obnova fasády počíta s výmenou poškodených kamenných platní a kovových konštrukcií, ktoré obklad držia. Ich postupná korózia spôsobila, že sa obkladové kamenné dosky začali uvoľňovať. Rozpočet na opravu fasády je podľa Úradu NSK vyčíslený na viac ako 2,35 milióna eur. "Projekt je rozdelený na desať etáp, presný termín začiatku prác zatiaľ stanovený nebol," uviedol Úrad NSK.