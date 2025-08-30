Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

30. augusta 2025

Červený kríž: Bezpečná masová evakuácia mesta Gaza nie je možná


Šéfka Medzinárodného červeného kríža v sobotu odsúdila izraelské plány na masovú evakuáciu palestínskeho mesta Gaza. „Za súčasných podmienok je nemožné, aby sa masová evakuácia mesta Gaza ...



israel_palestinians_gaza_81229 676x451 30.8.2025 (SITA.sk) - Šéfka Medzinárodného červeného kríža v sobotu odsúdila izraelské plány na masovú evakuáciu palestínskeho mesta Gaza. „Za súčasných podmienok je nemožné, aby sa masová evakuácia mesta Gaza uskutočnila bezpečným a dôstojným spôsobom,“ uviedla vo vyhlásení prezidentka Medzinárodného výboru Červeného kríža Mirjana Špoljarićová.


Takáto evakuácia by odštartovala masívny presun obyvateľstva, ktorý žiadna oblasť v Pásme Gazy nedokáže absorbovať vzhľadom na rozsiahle zničenie civilnej infraštruktúry a extrémny nedostatok potravín, vody, prístrešia a lekárskej starostlivosti,“ varovala.

Vyjadrila sa tak po tom, ako izraelská armáda v piatok vyhlásila mesto Gaza za „nebezpečnú bojovú zónu“. Armáda nevyzvala obyvateľstvo na okamžitú evakuáciu, ale jej hovorca v stredu povedal, že evakuácia mesta je „nevyhnutná“.


Zdroj: SITA.sk - Červený kríž: Bezpečná masová evakuácia mesta Gaza nie je možná © SITA Všetky práva vyhradené.

