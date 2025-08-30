Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 30.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ružena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

30. augusta 2025

Seniorovi v Košiciach išlo o život. Policajti otvorili byt a postarali sa o neho do príchodu záchranárov – VIDEO


Tagy: Košice Polícia Senior

Policajti pomohli seniorovi, ktorý volal o pomoc. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, policajti prijali oznámenie, že z ...



Zdieľať
sni mka obrazovky 2025 08 30 o 12.39.13 676x447 30.8.2025 (SITA.sk) - Policajti pomohli seniorovi, ktorý volal o pomoc. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, policajti prijali oznámenie, že z jedného z bytov v Košiciach počuť mužský hlas volajúci o pomoc, pričom hrozilo, že muž je v ohrození života.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Hliadky okamžite dorazili na miesto. Keďže muž kričal, že sa nevie dostať von a potrebuje pomoc, policajti podľa zákona otvorili byt. V izbe na podlahe našli 78-ročného Košičana so zdravotnými problémami," uviedla polícia.

Seniorovi policajti poskytli prvú pomoc a privolali záchranárov, ktorí sa muža ujali. „Rýchla reakcia policajtov zabránila vážnym následkom a muž dostal pomoc včas," uzavrela polícia.


Zdroj: SITA.sk - Seniorovi v Košiciach išlo o život. Policajti otvorili byt a postarali sa o neho do príchodu záchranárov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Košice Polícia Senior
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Červený kríž: Bezpečná masová evakuácia mesta Gaza nie je možná

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 