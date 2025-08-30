|
Sobota 30.8.2025
|
30. augusta 2025
Seniorovi v Košiciach išlo o život. Policajti otvorili byt a postarali sa o neho do príchodu záchranárov – VIDEO
Policajti pomohli seniorovi, ktorý volal o pomoc. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, policajti prijali oznámenie, že z ...
30.8.2025 (SITA.sk) - Policajti pomohli seniorovi, ktorý volal o pomoc. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, policajti prijali oznámenie, že z jedného z bytov v Košiciach počuť mužský hlas volajúci o pomoc, pričom hrozilo, že muž je v ohrození života.
„Hliadky okamžite dorazili na miesto. Keďže muž kričal, že sa nevie dostať von a potrebuje pomoc, policajti podľa zákona otvorili byt. V izbe na podlahe našli 78-ročného Košičana so zdravotnými problémami," uviedla polícia.
Seniorovi policajti poskytli prvú pomoc a privolali záchranárov, ktorí sa muža ujali. „Rýchla reakcia policajtov zabránila vážnym následkom a muž dostal pomoc včas," uzavrela polícia.
