ČERVENÝ NOS Clowndoctors má 18. narodeniny

Z HISTÓRIE OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors

7.4.2022 (Webnoviny.sk) -V roku 2003 pozvalatohto Američana žijúceho v Čecháchaby rozbehol klaunské návštevy na Klinike detskej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (dnešný NÚDCH) na bratislavských Kramároch, kde vtedy pôsobila ako primárka. "" spomína dnes už s úsmevom na začiatky Červeného nosa Gary Edwards.Keď Gary Edwards, spolupracoval so 4 zdravotnými klaunmi, ktorí navštevovali jedinú nemocnicu. Po 18 rokoch má združenie vyše 60 zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc a 31 seniorských zariadení po celom Slovensku. Mesačne zrealizujú približne 230 zdravotných klauniád a stali sa prirodzenou súčasťou detských oddelení.Kým počas prvých rokov sa sústredili len na hospitalizované deti, postupne sa portfólio združenia rozšírilo aj o ďalšiePre zdravotnícky personál dokonca robiaV čase pandémie sa zdravotní klauni presunuli doa prinášali smiech a povzbudenie chorým deťom i osamelým seniorom na diaľku. Od jari minulého roka ich bolo možné stretnúť tiež v, kde pomáhali odbúrať napätie a vytvoriť príjemnú atmosféru. Už dva dni od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu klaunovali napre ľudí utekajúcich pred vojnou, aby aspoň na chvíľu zabudli na svoje starosti. Aktuálne začínajú navštevovať asistentské centrá a utečenecké tábory v rôznych regiónoch. Prioritou naďalej ostávajú pravidelné návštevy hospitalizovaných detí a seniorov v zariadeniach.ČERVENÝ NOS Clowndoctors je súčasťou RED NOSES INTERNATIONAL, medzinárodnej siete, ktorá združuje organizácie profesionálnych zdravotných klaunov z 11 krajín.Počas svojho pôsobenia získalo združenie niekoľko ocenení. V roku 2013 to boli ocenenia. V roku 2017 pribudlov Márie Patakyovej audelené Bratislavským samosprávnym krajom na podnet riaditeľa DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave za program Smiech nepozná vek. Predsedníčka združenia MUDr. Katarína Šimovičová získala titul Slovenka roka v oblasti Charita ako aj Absolútna. Umelecký riaditeľ Červeného nosa Pavel Mihaľák bol v r. 2019 nominovanýhovorí Milan Šagát, výkonný riaditeľ Červeného nosa.Združenie by nemohlo napĺňať svoju misiu - prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú - bez podpory od darcov.hovorí Milan Šagát.Pri príležitosti svojho výročia spustil Červený nos svoj podcast pod názvom, ktorý bude zameraný nielen na profesiu zdravotného klauna, ale aj na duševné zdravie, psychológiu, vzdelávanie. Moderátorskou dvojicou je Katarína Baranová a Jakub Ružička. Jeho prvý diel, ktorého hosťom bol umelecký riaditeľ Červeného nosa Pavel Mihaľák, je možné vypočuť si na viacerých streamovacích platformách aj na webe Červeného nosa: https://www.cervenynos.sk/klaunovinky/news/detail/spustame-novy-podcast-podnoska/ Sprvu pôsobili zdravotní klauni hlavne vo vtedajšej DFNsP v Bratislave. V rokubol klaunský tím rozšírený o nových členov aj v regiónochkde začali pravidelné návštevy detských oddelení. V rokuk nim začali pribúdať nemocnice naV rokubol na Klinike detskej hematológie a onkológie DFNsP v Bratislave uvedený prvý špeciálny program -. Hospitalizované deti si počas týždňového programu, môžu vyskúšať úlohu zdravotných klaunov a spolu s tými profesionálnymi nacvičujú rôzne klaunské čísla, s ktorými sa na záver týždňa predvedú publiku. Cirkus Paciento sa v súčasnosti koná 10 krát do roka v rôznych zdravotníckych zariadeniach - nielen na onkologických oddeleniach, ale aj na detských psychiatriách a v liečebných domoch.Postupne pribúdajú aj ďalšie špeciálne programy - v rokuv DSS a na geriatrických oddeleniach, ale aj programurčený nevyliečiteľne chorým deťom v domácej intenzívnej a paliatívnej starostlivosti. Červený nos má vtedy v tíme už 35 zdravotných klaunov.V roku 2011 má klaunský tím už 41 členov a do portfólia pribúda programs ktorým raz do roka zdravotní klauni navštevujú dospelých onkologických pacientov.Od rokurozveseľujú klauni deti nielen na lôžkach, ale ajpred odbornými detskými ambulanciami DFNsP v Bratislave, postupne pribudli ambulantné návštevy v DFNsP v Banskej Bystrici, Prešove, Žiline a Košiciach.V roku 2013 bol zahájený aj populárny program. Program je určený deťom čakajúcim na operačný zákrok, ako aj ich rodičom. Zdravotný klaun sa venuje každému dieťaťu individuálne a svojimi klaunskými zručnosťami a empatickým prístupom dokáže deti aj ich rodičov preladiť na pozitívnejšiu vlnu, čím im pomôže skrátiť čas čakania, ale hlavne prežívanie ťažkých chvíľ. Cieľom je malých pacientov odpútať od bolesti, úzkosti a svojím humorom navodiť psychickú pohodu, ktorá je pred chirurgickým zákrokom veľmi potrebná. V rovnakom roku klauni po prvýkrát vyrážajú s programomza deťmi s ťažkým a kombinovaným postihnutím.V roku 2017 začali klauni na podnet primára MUDr. Martina Kalaša pravidelne navštevovaťP. Pinela v Pezinku.V roku 2018 sa po prvýkrát uskutočnil trojdňový programV máji 2020 počas prvej vlny pandémie, keď sa im úplne zavreli brány nemocníc, uviedli programVo februári 2021 začínajú klaunovanieUž 26.2.2022 sa zdravotní klauni prvýkrát objavia nas programom Emergency Smile. Ide o klaunský program určený pre ľudí, ktorí sa vyskytnú v krízovej situácii v dôsledku vojny alebo prírodnej katastrofy. Niektorí slovenskí klauni sa v rámci tohto programu zúčastňujú od roku 2014 medzinárodných misií pod záštitou Red Noses International v rôznych krajinách.