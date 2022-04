365.bank: Aj digitálna, aj s pobočkami. Prinášame bankovníctvo, ktoré je v digitále postavené na princípe "mobile first". Do pobočiek prinášame nový, neformálny model obsluhy klienta, založený na priateľskom vzťahu. Produkty a služby vytvárame tak, aby boli pre klientov jednoduché a príjemné na používanie. Viac na www.365.bank.

7.4.2022 (Webnoviny.sk) -ľudí na Slovensku patrí medzi, vyplýva to z najnovších dát Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Neschopnosť starať sa o svoje zdravie pritom vedie k, čo zasa znamená väčšiupre rodinnéPodľa prieskumu WHO v 17 európskych krajinách sa ako najsilnejší– teda schopnosti starať sa o svoje zdravie – ukázal právev domácom rozpočte. Ďalšími dôležitými vplyvmi sú podľa štúdie ako nízky, tak ajidúce ruka v ruke s. Zohľadňujúc tieto faktory tak Slovensko v hodnotení dosiahlo piate najnižšie hodnotenie, a tov sledovaných európskych krajinách pritom predstavovalaHodnotenia zdravotnej gramotnosti vo vybraných krajinách (bodovaná škála 0-100)Ľudia, ktorí sa menej zaujímajú o zdravie, majú podľa štúdie. Tiež im hrozípohotovostných služieb spolu s pravidelným navštevovanímAlarmujúce sú aj zistenia Štatistického úradu SR, podľa ktorých je-ky z dôvodu choroby. V prípade nízkopríjmových domácností, slobodných rodičov či drobných živnostníkov môže byť takýto"Preto je mimoriadne dôležité zaoberať sa dôslednou revíziou príjmov a výdavkov a tvoriť si finančnú rezervu tak, aby zohľadňovala aj horšie časy v podobe zdravotných komplikácií alebo dlhšej práceneschopnosti. Ideálna výška, ktorú by sme si mali mesačne odkladať na takéto účely je 10 % výplaty. Optimálna suma úspor je pritom aspoň 6-násobok mesačných výdavkov," vysvetľuje Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank. Podľa jej slov je vhodné vytvoriť si s týmto účelom, čím si zabezpečímetakéhotoAk je rodina zaťažená viacerými úvermi, je dobré zvážiť možnosť ich, ktorá aj pri malom rozdiele v úrokových sadzbách môžemôže následnepotrebnej. "Zdravá kondícia osobných financií pritom vedie k znižovaniu finančného stresu, a tým aj väčšej psychickej pohode, ktorá sa odzrkadľuje na našom zdraví. Sú to prepojené nádoby", dodáva Gáliková.Informačný servis