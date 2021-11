ČERVENÝ NOS hľadá zdravotných klaunov a klaunky

HUMOR BERIEME VÁŽNE

ČERVENÝ NOS Clowndoctors

11.11.2021 (Webnoviny.sk) -administrativa@cervenynos.sk.Podmienkouskúsenosti z oblasti dramatického umenia, hudobný talent, prirodzený vľúdny vzťah k ľuďom a humor."Profesionálnym zdravotným klaunom nemusí byť len profesionálny herec, dôležité je, aby bol empatický, mal prirodzene vľúdny vzťah k ľuďom a chuť rozdávať radosť druhým," vysvetľuje umelecký riaditeľ združenia a zdravotný klaun Pavel Mihaľák. "Samozrejme, umelecké vzdelanie či umelecké zručnosti ako napríklad hra na hudobný nástroj, tanec, herectvo či bábkoherectvo sú pre zdravotných klaunov výhodou," dodáva Pavel Mihaľák a pokračuje: "Zdravotný klaun by mal byť natoľko zrelý, aby vedel prijať sám seba takého aký je, aby sa vedel uvoľniť, otvoriť a urobiť si sám zo seba žart."zdravotných klaunov má formu workshopu, ktorý má minimálne 3 kolá. Počas nich sa zdravotní klauni učia a trénujú klaunské zručnosti a pracujú na svojom klaunskom charaktere. Výberové workshopy vedie umelecký riaditeľ v spolupráci s koučmi združenia. Na posledných kolách workshopu participujú aj zahraniční lektori z medzinárodnej organizácie RED NOSES International, ktorej členom je aj o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors.Výberovým workshopom však vzdelávanie profesionálnych zdravotných klaunov len začína. "Prvý rok je pre nových klaunov veľmi intenzívny v oblasti vzdelávania”, podotýka Pavel Mihaľák. "Už pred ich prvou klauniádou musia absolvovať nielen umelecké workshopy pre začínajúcich zdravotných klaunov, ale aj prednášky o fungovaní združenia a programov pre jednotlivé cieľové skupiny, o hygienických zásadách v zdravotníckych zariadeniach, či základy týkajúce sa politiky ochrany detí a zraniteľných osôb,” dopĺňa P. Mihaľák. Následne sú noví zdravotní klauni počas niekoľkých klauniád len pozorovateľmi, neskôr v klauniádach vystupujú v roli tzv. tretieho klauna v spoločnosti dvojice skúsených kolegov. A keď začnú klaunovať ako súčasť klaunskej dvojice (ako je to pre klauniády Červeného nosa typické), klaunujú často pod dohľadom skúseného kouča.Po úspešnom zvládnutí prvého roka vzdelávanie a práca na sebe a na rozvoji klaunského alter ega pokračuje počas celej pôsobnosti v klaunskom tíme. Workshopy na národnej či medzinárodnej úrovni sa venujú umeleckému rozvoju, tréningu improvizácie a klaunských zručností, ale súčasťou vzdelávania sú aj teoretické prednášky z oblasti psychológie, sociológie, nemocničných procesov, či histórie klaunského umenia. "Podmienkou zotrvania v klaunskom tíme je absolvovať v istom časovom úseku presne stanovený súbor workshopov a prednášok zo spomínaných oblastí. V prípade úspešného zavŕšenia tohto viac ako 400 hodinového vzdelávacieho modelu je jeho absolventovi udelený medzinárodný certifikát profesionálneho zdravotného klauna”, vysvetľuje umelecký riaditeľ Červeného nosa. Certifikačný process bol na Slovensku prvýkrát implementovaný v roku 2019, odvtedy má Červený nos certifikovaných už 37 zdravotných klaunov.V Červenom novse myslíme aj na psychickú pohodu samotných zdravotných klaunov. Keďže ide o emočne náročnú prácu, zdravotní klauni z Červeného nosa majú nárok na profesionálnu psychologickú supervíziu - skupinovú či individuálnu.Občianske združeniektorého poslaním je prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, pôsobí na Slovensku už 18. rok. So združením spolupracuje v súčasnosti vyše 60 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc a 31 seniorských zariadení po celom Slovensku. Mesačne zrealizujú vyše 200 zdravotných klauniád. Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach a čakárňach ambulancií odborných lekárov, ale aj o špeciálne programy ako napr. odprevádzanie detí na operačnú sálu N.O.S., týždňový program Cirkus Paciento, návštevy detí v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti pod názvom Prezuvky máme, či program Fidlikára zameraný na ťažko znevýhodnené deti v špeciálnych školách. Zdravotní klauni navštevujú pravidelne zariadenia pre seniorov v programe Smiech nepozná vek a realizujú aj programy pre dospelých pacientov. V období pandémie rozbehli klaunovanie v online prostredí a verejnosť ich mohla stretnúť v niektorých veľkých očkovacích centrách.Informačný servis