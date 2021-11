Unikátny dokument Karel vstúpil do slovenských kín

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.11.2021 (Webnoviny.sk) -"Veľmi ma teší, že sme dnes v Bratislave. Karel miloval Slovensko a chodil sem veľmi rád. Prial by si, aby dnešný večer bol oslavou života, aby ste neboli smutní, aby ste sa bavili a spomínali naňho s láskou," povedala pred uvedením filmu Ivana Gottová. Poďakovala sa realizačnému tímu, ale aj generálnemu partnerovi filmu Milanovi Fiľovi za jeho dlhoročnú podporu, priateľstvo a priazeň.Autorkou dokumentu je renomovaná režisérka Olga Malířová - Špátová, ktorá nakrúcala portrét Karla Gotta počas posledného roku jeho života. S kamerou sa vydala na miesta, ktoré boli v jeho živote kľúčové. Divák tak uvidí jeho pražskú vilu Na Bertramce, stane sa súčasťou rodinných Vianoc na chalupe a navštívi aj dedinku, kde Karel Gott vyrastal a kam ho to na sklonku života ťahalo. V celom filmovom portréte nechýba Karlov povestný humor, ale tiež pokora a nadhľad. Vo filme ho sprevádza jeho manželka Ivana a tiež dcéry Charlotte Ella a Nelly Sofia. Karel odkrýva aj svoj vzťah s nemanželskou dcérou Luciou, ktorá v dokumente vystupuje so svojimi deťmi.Film prostredníctvom Gottových spomienok rekapituluje jeho jednotlivé životné etapy. Spomína na chvíle obrovskej slávy doma aj v zahraničí, vysvetľuje, prečo sa rozhodol neemigrovať. Otvorené výpovede sprevádzajú nesmrteľné pesničky a archívne zábery. Opisuje aj obdobie normalizácie, počas ktorej podpísal Antichartu a hodnotí, čo bolo z dnešného pohľadu správne, čo nie, čo by urobil inak.Film vznikol vďaka podpore prezidenta holdingu ECO - INVESTMENT a.s. Milana Fiľa, ktorý bol nielen jeho dlhoročným podporovateľom, ale aj osobným priateľom. "Dovolím si tvrdiť, že v posledných rokoch sa náš vzťah vyvinul do skutočného priateľstva. V minulosti sme spolu dokonca trávili dovolenky. Pamätám si na každú chvíľu s ním a spomienky na neho mi zostanú navždy v srdci," hovorí Milan Fiľo. "Celý život som obdivoval maestra Gotta a preto som sa rozhodol podporiť nakrúcanie filmu Karel. Prepája dve z mojich najväčších vášní a ambícií - umenie, jeho podporu a zachovanie Karlovho odkazu pre všetkých a navždy," vraví Milan Fiľo, priateľ Karla Gotta.Informačný servis