Cesc Fábregas zavesil kopačky na klinec. Bola to cesta, ktorú nikdy nezabudnem, zhodnotil svoj futbalový život

Majster sveta aj Európy

Víťaz La Ligy a Premier League

2.7.2023 (SITA.sk) - Niekdajší španielsky futbalový reprezentant Cesc Fábregas oznámil ukončenie profesionálnej kariéry.Tridsaťšesťročný stredopoliar sa rozhodol pre odchod do „futbalového dôchodku“ takmer 20 rokov po tom, ako 16-ročný debutoval v najvyššej anglickej súťaži Premier League v drese Arsenalu Londýn „S veľkým smútkom chcem oznámiť, že nadišiel čas, aby som zavesil kopačky na klinec,“ napísal na Twitteri majster sveta z „mundialu“ 2010 v JAR, v ktorého zbierke reprezentačných úspechov svieti taktiež triumf na európskych šampionátoch v rokoch 2008 a 2012.Fábregas naposledy pôsobil v talianskom druholigovom klube Como 1907, s ktorým vlani podpísal dvojročnú zmluvu.Počas kariéry si taktiež obliekal dresy FC Barcelona AS Monako . Na konte má majstrovský titul v španielskej La Lige či dve ligové prvenstvá v anglickej Premier League.„Bola to cesta, na ktorú nikdy nezabudnem, od víťazstva na majstrovstvách sveta, cez Euro až po ligové triumfy v Anglicku a Španielsku a takmer všetky európske trofeje. Vždy si budem ceniť, že som mohol byť súčasťou Barcelony, Arsenalu, znova Barcelony, Chelsea, Monaka a Coma,“ skonštatoval rodený Katalánec, ktorý najčastejšie nastupoval ako stredný záložník.