Sagan má za sebou veľmi náročnú úvodnú etapu Tour de France 2023, ovládli ju bratia Yatesovci

Bratia išli spolu do úniku

Pogačar bol spokojný

2.7.2023 (SITA.sk) - Tohtoročná 110. edícia cyklistických pretekov Tour de France odštartovala v sobotu rodinnou fiestou v Baskicku v podaní britských dvojčiat Adama a Simona Yatesovcov.V úvodnej etape dlhej 182 kilometrov triumfoval Adam (UAE Team Emirates), ktorý mal o štyri sekundy lepší čas ako druhý Simon pôsobiaci v tíme Team Jayco AlUla.Adam Yates nikdy nevyhral preteky Grand Tour. Počas Tour de France mal na sebe krátko žltý dres pre lídra pretekov. Simon Yates vyhral španielsku Vueltu 2018.Bratia Yatesovci sa približne sedem kilometrov pred cieľom pustili do úniku. Napriek tomu, že každý pôsobí v inom tíme, spojili svoje sily, aby sa odpútali od pelotónu. Silnejší finiš mal napokon o niekoľko minút mladší Adam.„Spolupracovali sme. Rozprávame sa každý deň, sme si blízki. Podeliť sa s ním o túto skúsenosť bolo naozaj pekné. Nemám slov, som veľmi šťastný,“ vyhlásil po skončení etapy 30-ročný rodák z anglického Bury Adam Yates.Minuloročný šampión Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) i Slovinec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ktorý vyhral slávne preteky v rokoch 2020 a 2021, mali v cieli manko 12 sekúnd na víťazného Adama Yatesa.V poradí tretí Pogačar bol po sobotňajšej etape spokojný, keďže jeho tím Jumbo-Visma v nej dominoval v súťaži tímov.„Zaznamenali sme skvelé tímové víťazstvo a je to ešte lepšie, ako keď vyhrám ja sám. Ukázali sme, že sme silní a máme dobrú taktiku,“ povedal 24-ročný Slovinec.Slovák Peter Sagan z tímu TotalEnergies, ktorý po tejto sezóne ukončí profesionálnu kariéru na ceste a na OH 2024 v Paríži sa chce predstaviť v horskej cyklistike, obsadil v sobotňajšej etape 148. miesto so stratou 15:14 min.„Veľmi náročná etapa. Bolo veľmi teplo a vlhko. Ale nakoniec aj dobre. Aspoň sme v poriadku prišli do cieľa. Zajtra je tiež veľmi podobná a možno ešte ťažšia etapa, takže až na tretí deň to asi príde do šprintu. Čiže ešte aj zajtra to bude také aké dnes,“ povedal Sagan pre RTVS.