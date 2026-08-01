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01. augusta 2026
Česi budú mať premiérovo reprezentačného kouča zo zahraničia – VIDEO
Miroslava Koubeka nahradí 52-ročný španielsky odborník Santi Denia. Česká futbalová reprezentácia bude mať premiérovo trénera zo zahraničia. Bude ním Španiel Santi Denia, ktorý v roku 2024 priviedol ...
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1.8.2026 (SITA.sk) - Miroslava Koubeka nahradí 52-ročný španielsky odborník Santi Denia.
Česká futbalová reprezentácia bude mať premiérovo trénera zo zahraničia. Bude ním Španiel Santi Denia, ktorý v roku 2024 priviedol Španielsko k olympijskému zlatu v Paríži.
Do novej funkcie ho vymenovali v piatok a podpísal zmluvu na dv roky. Päťdesiatdvaročný španielsky odborník vo funkcii nahradí Miroslav Koubeka, ktorý abdikoval po tohtoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. Tam Česi dosiahli jednu remízu aj dve prehry a nepostúpili zo základnej A-skupiny.
Asistentom Deniu sa stal Pablo Amo, ktorý rovnako ako nový hlavný kouč českého výberu Denia pôsobil v minulom ročníku v Katare.
Denia je bývalý stredný obranca, pôsobil v Albacete aj Atléticu Madrid, trénoval španielske výbery do 17 a 19 rokov a získal s nimi európske tituly. Po nástupe na pozíciu trénera olympijského tímu Španielska vystriedal Luisa de la Fuente a doviedol tím k zlatým medailám.
"Som veľmi rád, že som tu. Som mimoriadne motivovaný, pretože vidím príležitosť viesť český národný tím ako veľkú šancu. Český futbal má slávnu históriu. Mám jedno prianie: čo najskôr začať pracovať," uviedol Denia.
Český tím v roku 2026 čakajú súboje v Lige národov proti Anglicku, Chorvátsku a Španielsku. Generálny manažér českých národných tímov Pavel Nedvěd na adresu nového kouča poznamenal: "Cítim, že je pripravený sa plne zapojiť a pomôže nám vybudovať novú identitu národného tímu."
Zdroj: SITA.sk - Česi budú mať premiérovo reprezentačného kouča zo zahraničia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Česká futbalová reprezentácia bude mať premiérovo trénera zo zahraničia. Bude ním Španiel Santi Denia, ktorý v roku 2024 priviedol Španielsko k olympijskému zlatu v Paríži.
Do novej funkcie ho vymenovali v piatok a podpísal zmluvu na dv roky. Päťdesiatdvaročný španielsky odborník vo funkcii nahradí Miroslav Koubeka, ktorý abdikoval po tohtoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. Tam Česi dosiahli jednu remízu aj dve prehry a nepostúpili zo základnej A-skupiny.
Asistentom Deniu sa stal Pablo Amo, ktorý rovnako ako nový hlavný kouč českého výberu Denia pôsobil v minulom ročníku v Katare.
Denia je bývalý stredný obranca, pôsobil v Albacete aj Atléticu Madrid, trénoval španielske výbery do 17 a 19 rokov a získal s nimi európske tituly. Po nástupe na pozíciu trénera olympijského tímu Španielska vystriedal Luisa de la Fuente a doviedol tím k zlatým medailám.
"Som veľmi rád, že som tu. Som mimoriadne motivovaný, pretože vidím príležitosť viesť český národný tím ako veľkú šancu. Český futbal má slávnu históriu. Mám jedno prianie: čo najskôr začať pracovať," uviedol Denia.
Český tím v roku 2026 čakajú súboje v Lige národov proti Anglicku, Chorvátsku a Španielsku. Generálny manažér českých národných tímov Pavel Nedvěd na adresu nového kouča poznamenal: "Cítim, že je pripravený sa plne zapojiť a pomôže nám vybudovať novú identitu národného tímu."
Zdroj: SITA.sk - Česi budú mať premiérovo reprezentačného kouča zo zahraničia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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