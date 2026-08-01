Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 1.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Božidara
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

01. augusta 2026

Česi budú mať premiérovo reprezentačného kouča zo zahraničia – VIDEO


Tagy: česká futbalová reprezentácia

Miroslava Koubeka nahradí 52-ročný španielsky odborník Santi Denia. Česká futbalová reprezentácia bude mať premiérovo trénera zo zahraničia. Bude ním Španiel Santi Denia, ktorý v roku 2024 priviedol ...



Zdieľať
slovakia_euro_u21_soccer_43325 676x451 1.8.2026 (SITA.sk) - Miroslava Koubeka nahradí 52-ročný španielsky odborník Santi Denia.


Česká futbalová reprezentácia bude mať premiérovo trénera zo zahraničia. Bude ním Španiel Santi Denia, ktorý v roku 2024 priviedol Španielsko k olympijskému zlatu v Paríži.

Do novej funkcie ho vymenovali v piatok a podpísal zmluvu na dv roky. Päťdesiatdvaročný španielsky odborník vo funkcii nahradí Miroslav Koubeka, ktorý abdikoval po tohtoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. Tam Česi dosiahli jednu remízu aj dve prehry a nepostúpili zo základnej A-skupiny.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Asistentom Deniu sa stal Pablo Amo, ktorý rovnako ako nový hlavný kouč českého výberu Denia pôsobil v minulom ročníku v Katare.

Denia je bývalý stredný obranca, pôsobil v Albacete aj Atléticu Madrid, trénoval španielske výbery do 17 a 19 rokov a získal s nimi európske tituly. Po nástupe na pozíciu trénera olympijského tímu Španielska vystriedal Luisa de la Fuente a doviedol tím k zlatým medailám.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Som veľmi rád, že som tu. Som mimoriadne motivovaný, pretože vidím príležitosť viesť český národný tím ako veľkú šancu. Český futbal má slávnu históriu. Mám jedno prianie: čo najskôr začať pracovať," uviedol Denia.

Český tím v roku 2026 čakajú súboje v Lige národov proti Anglicku, Chorvátsku a Španielsku. Generálny manažér českých národných tímov Pavel Nedvěd na adresu nového kouča poznamenal: "Cítim, že je pripravený sa plne zapojiť a pomôže nám vybudovať novú identitu národného tímu."


Zdroj: SITA.sk - Česi budú mať premiérovo reprezentačného kouča zo zahraničia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: česká futbalová reprezentácia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Masívny odpor priniesol ovocie. FIFA stiahla plán súkromných investícií
<< predchádzajúci článok
Ku kritike voči FIFA sa pridala aj Ázia, rezignoval kľúčový poradca

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 