|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 31.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ignác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. júla 2026
Ku kritike voči FIFA sa pridala aj Ázia, rezignoval kľúčový poradca
Zväzy vyjadrujú obavy z možného bojkotu MS a opozícia voči FIFA pribúda. Ázijská futbalová konfederácia (AFC) sa spolu s Európskou futbalovou úniou (UEFA) a organizáciou zastrešujúcou futbal v ...
Zdieľať
31.7.2026 (SITA.sk) - Zväzy vyjadrujú obavy z možného bojkotu MS a opozícia voči FIFA pribúda.
Ázijská futbalová konfederácia (AFC) sa spolu s Európskou futbalovou úniou (UEFA) a organizáciou zastrešujúcou futbal v Severnej a Strednej Amerike (CONCACAF) postavila proti plánu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na súkromnú investíciu, ktorý vyvolal obavy až do takej miery, že už verejne rezonuje možnosť bojkotu majstrovstiev sveta.
Vážnu ranu pre prezidenta FIFA Gianniho Infantina predstavuje aj rezignácia jeho staršieho poradcu Carlosa Cordeira, ktorý zverejnil ostré vyjadrenie proti navrhovanému kroku. Cordeiro, bývalý šéf amerického futbalu a bývalý bankár, uviedol, že sa plánovaného predaja podielu na majstrovstvách sveta nezúčastnil a jednoznačne s ním nesúhlasí. Podľa neho ide o zlý obchod pre členské asociácie FIFA, samotný futbal i jeho dlhodobú budúcnosť.
Táto rezignácia a vyhlásenie AFC nasledovali po tvrdení FIFA, že plán konzultuje otvorene a demokraticky, napriek kritike zo strany UEFA, ktorá vyhlásila, že jej národné tímy by v prípade realizácie tohto plánu bojkotovali MS.
AFC zastupuje 47 členských krajín vrátane Austrálie, Číny, Japonska a Saudskej Arábie. Vyjadrila solidaritu s UEFA a CONCACAF a vyjadrila vážne obavy z návrhu FIFA. Vyhlásila, že možnosť bojkotu MS nie je len otázkou UEFA, ale dôvodom na znepokojenie pre celosvetovú futbalovú komunitu.
FIFA naopak zdôraznila, že nerobí žiaden predaj futbalu a všetky členské asociácie budú mať možnosť hlasovať na základe informácií v nadchádzajúcom konzultačnom procese. Plán, ktorý bol predstavený v utorok, by podľa FIFA mohol priniesť až 4,2 miliardy dolárov pri odhade hodnoty spoločnosti FIFA Forward Enterprise na 20 miliárd dolárov. Po schválení by každá zo 211 členských asociácií FIFA mohla dostať jednorazový príspevok 20 miliónov dolárov na začiatku roka 2027 a zvýšenie financovania na cyklus 2027-2030 zo 8 na 20 miliónov dolárov.
Investori by mohli získať minoritné podiely v spoločnosti, ktorá bude spravovať podujatia ako majstrovstvá sveta národných tímov či svetový šampionát klubov.
UEFA predtým uviedla, že žiadny jej tím sa nezúčastní na zápasoch FIFA, pokiaľ plán nebude odvolaný. Prezident UEFA Aleksander Čeferin prízvukoval, že budúcnosť futbalu nemôže byť diktovaná finančnými záujmami a futbal nesmie byť záložnou zárukou pre finančný zisk.
Podporu UEFA vyjadrila aj Európska únia, ktorá ocenila jej postoj na obranu integrity hry. Pozitívne reakcie prišli aj od Xabiho Alonsa, španielskeho trénera FC Chelsea a majstra sveta z roku 2010.
Medzitým sa zástupcovia CONCACAF, ktorý zahrňuje aj troch nedávnych spoluhostiteľov majstrovstiev sveta, jednohlasne postavili proti navrhovanému projektu.
V kontexte celej situácie sa už objavili aj satirické reakcie, napríklad reklama pivnej značky podporujúcej UEFA s narážkou na prestávky na hydratáciu počas zápasov MS.
Zdroj: SITA.sk - Ku kritike voči FIFA sa pridala aj Ázia, rezignoval kľúčový poradca © SITA Všetky práva vyhradené.
Ázijská futbalová konfederácia (AFC) sa spolu s Európskou futbalovou úniou (UEFA) a organizáciou zastrešujúcou futbal v Severnej a Strednej Amerike (CONCACAF) postavila proti plánu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na súkromnú investíciu, ktorý vyvolal obavy až do takej miery, že už verejne rezonuje možnosť bojkotu majstrovstiev sveta.
Vážnu ranu pre prezidenta FIFA Gianniho Infantina predstavuje aj rezignácia jeho staršieho poradcu Carlosa Cordeira, ktorý zverejnil ostré vyjadrenie proti navrhovanému kroku. Cordeiro, bývalý šéf amerického futbalu a bývalý bankár, uviedol, že sa plánovaného predaja podielu na majstrovstvách sveta nezúčastnil a jednoznačne s ním nesúhlasí. Podľa neho ide o zlý obchod pre členské asociácie FIFA, samotný futbal i jeho dlhodobú budúcnosť.
Táto rezignácia a vyhlásenie AFC nasledovali po tvrdení FIFA, že plán konzultuje otvorene a demokraticky, napriek kritike zo strany UEFA, ktorá vyhlásila, že jej národné tímy by v prípade realizácie tohto plánu bojkotovali MS.
AFC zastupuje 47 členských krajín vrátane Austrálie, Číny, Japonska a Saudskej Arábie. Vyjadrila solidaritu s UEFA a CONCACAF a vyjadrila vážne obavy z návrhu FIFA. Vyhlásila, že možnosť bojkotu MS nie je len otázkou UEFA, ale dôvodom na znepokojenie pre celosvetovú futbalovú komunitu.
FIFA naopak zdôraznila, že nerobí žiaden predaj futbalu a všetky členské asociácie budú mať možnosť hlasovať na základe informácií v nadchádzajúcom konzultačnom procese. Plán, ktorý bol predstavený v utorok, by podľa FIFA mohol priniesť až 4,2 miliardy dolárov pri odhade hodnoty spoločnosti FIFA Forward Enterprise na 20 miliárd dolárov. Po schválení by každá zo 211 členských asociácií FIFA mohla dostať jednorazový príspevok 20 miliónov dolárov na začiatku roka 2027 a zvýšenie financovania na cyklus 2027-2030 zo 8 na 20 miliónov dolárov.
Investori by mohli získať minoritné podiely v spoločnosti, ktorá bude spravovať podujatia ako majstrovstvá sveta národných tímov či svetový šampionát klubov.
UEFA predtým uviedla, že žiadny jej tím sa nezúčastní na zápasoch FIFA, pokiaľ plán nebude odvolaný. Prezident UEFA Aleksander Čeferin prízvukoval, že budúcnosť futbalu nemôže byť diktovaná finančnými záujmami a futbal nesmie byť záložnou zárukou pre finančný zisk.
Podporu UEFA vyjadrila aj Európska únia, ktorá ocenila jej postoj na obranu integrity hry. Pozitívne reakcie prišli aj od Xabiho Alonsa, španielskeho trénera FC Chelsea a majstra sveta z roku 2010.
Medzitým sa zástupcovia CONCACAF, ktorý zahrňuje aj troch nedávnych spoluhostiteľov majstrovstiev sveta, jednohlasne postavili proti navrhovanému projektu.
V kontexte celej situácie sa už objavili aj satirické reakcie, napríklad reklama pivnej značky podporujúcej UEFA s narážkou na prestávky na hydratáciu počas zápasov MS.
Zdroj: SITA.sk - Ku kritike voči FIFA sa pridala aj Ázia, rezignoval kľúčový poradca © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Inšpirácia pre mnohých. Jednoruký Dán skóroval v EKL a pomohol svojmu tímu k postupu
Inšpirácia pre mnohých. Jednoruký Dán skóroval v EKL a pomohol svojmu tímu k postupu