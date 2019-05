Česi dopísali na súpisku Zohornu, Faksa v sobotu nestihol priletieť

Na snímke Radek Faksa (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. mája (TASR) - Českej hokejovej reprezentácii pribudol na súpisku na majstrovstvách sveta Hynek Zohorna. Do zostavy ho doplnili tesne pred druhým vystúpením v bratislavskej B-skupine proti Nórom. V mužstve sa stretne s bratom Tomášom, s ktorým by si mal zahrať vo štvrtej formácii. Potvrdil to asistent trénera Robert Reichel.V sobotu mal posilniť český tím útočník Radek Faksa z Columbusu Blue Jackets, jeho príchod však skomplikovali problémy s letom.prezradil Reichel na webe hokej.cz.