Český brankár Bartošák sa po víťazstve nad Švédmi stal otcom

Na snímke Oskar Lindblom (Švédsko), David Sklenička a brankár Patrik Bartošák (obaja Česko) v zápase základnej B-skupiny Česko - Švédsko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 10. mája 2019 v Bratislave. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 11. mája (TASR) - Český hokejový brankár Patrik Bartošák má za sebou mimoriadne úspešný vstup do majstrovstiev sveta. Najprv v piatok 25 zákrokmi prispel k víťazstvu v úvodnom zápase bratislavskej B-skupine nad Švédmi 5:2 a v sobotu ráno sa stal otcom.prezradil pre iDnes.cz hovorca českého tímu Zdeněk Zimund. Dvadsaťšesťročný brankár sa dočkal o pol desiatej ráno, keď jeho partnerka priviedla na svet chlapca.pochválil sa fotkou na instagrame čerstvý otec.Čechov čaká najbližší súper už v sobotu o 20.15. Bartošák by mal však duel s Nórskom stihnúť.vysvetlil Zikmund, že Bartošákové rodinné povinnosti nikoho nezaskočili.Podľa iDnes.cz je možné, že proti Nórom bude chytať Šimon Hrubec, v nedeľu by sa mal k českej reprezentácii pripojiť aj Pavel Francouz z Colorada Avalanche.