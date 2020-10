Česi majú po odvolaní Prymulu nového ministra zdravotníctva, Zeman vymenoval Blatného

Treba definovať rizikové skupiny

Prymula vydržal len krátko

29.10.2020 - Český prezident Miloš Zeman vo štvrtok 29. októbra na poludnie v Lánoch vymenoval uznávaného lekára Jana Blatného za nového ministra zdravotníctva. Premiér Andrej Babiš ho hneď potom aj uviedol do úradu. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Nový minister vidí ako hlavnú úlohu pre seba a celý rezort potrebu zmeny vnímania situácie a nálady v spoločnosti."Na to potrebujem vás - médiá, novinárov. Poďme, prosím, spoločne zmeniť pocit strachu na rešpekt. Strach nás paralyzuje a čo je ešte omnoho horšie, rozdeľuje. Nehovorím len o strachu z koronavírusu, ale o strachu mnohých z nás o budúcnosť, výchovu detí. Každý z týchto strachov je rovnako vážny, ale ak ho zmeníme na rešpekt, môžeme získať silu," vyhlásil Blatný. Demonštrácie proti opatreniam pritom označil za extrémistický prejav odmietania a strachu.Opatrenia podľa Blatného nebude potrebné sprísňovať, ak ich budú ľudia dodržiavať. Za nutné nepovažuje ani testovanie celej spoločnosti. Je však podľa neho potrebné definovať rizikové skupiny a tie čo najviac chrániť. Nový minister označil používanie antigénových testov za dobrý variant. "Je rýchly, efektívny a dostávame sa do situácie, keď je rýchlosť dôležitejšia ako presnosť," skonštatoval.Odborník na detskú hematológiu a prednosta oddelenia detskej hematológie a biochémie vo Fakultnej nemocnici Brno vo funkcii vystriedal epidemiológa Romana Prymulu, ktorého odvolanie premiér navrhol po tom, čo sa v denníku Blesk objavili fotografie ministra, ako v noci a bez rúška vychádza z uzavretej reštaurácie a odchádza služobným autom.Vo funkcii vydržal len 38 dní. Babiš mu však podľa vlastných slov poďakoval za všetko, čo vykonal počas krátkeho pôsobenia vo funkcii.Vláda sa teraz bude podľa premiéra sústrediť na pomoc seniorom, trasovanie, testovanie a zvýšenie stavu pracovníkov v nemocniciach. "Schválili sme odmenu pre praktických lekárov, 200 korún za test (v prepočte zhruba 7 eur, pozn.red)," povedal Babiš. Firmy chce tiež motivovať "nejakou finančnou čiastkou", aby pristúpili na testovanie.