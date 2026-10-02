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02. októbra 2026
Česi pália kritikou do vlastných. Nepáči sa im, že v určitej štatistike NHL zaostávajú za Slovákmi
Česká extraliga nedáva príliš šancu mladým talentom vyniknúť a nehrajú v tínedžerskom veku ťažké zápasy. Na Slovensku je to opakom, najmä u majstrovskej Nitry. Zatiaľ čo sa v nedávno začatej ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Česká extraliga nedáva príliš šancu mladým talentom vyniknúť a nehrajú v tínedžerskom veku ťažké zápasy. Na Slovensku je to opakom, najmä u majstrovskej Nitry.
Zatiaľ čo sa v nedávno začatej sezóne NHL predstavilo len sedem Slovákov, Čechov bolo omnoho viac. Napriek tomu si všimli jednu zaujímavú štatistiku, ktorá ich nepotešila a vyvolala vlnu kritiky.
Experti spoza rieky Morava sa pozreli na hráčov do 25 rokov mimo brankárov so stálym miestom vo svojom tíme v kanadsko-americkej profilige.
"To číslo je zdrvujúce. Je to dlhodobá štatistika a hovorí za všetko. Nechcem byť úplne negatívny, pretože vidím svetlo. Vnímam hráčov, ktorí by mali do dvoch-troch rokov v NHL nastupovať, číslo sa potom zmení. Momentálne sme však v tuneli, z ktorého nevieme vyjsť," uviedol hráčsky agent Jaroslav Bednář.
Spolu s autorom článku pre web isport.cz sa zhodli, že ak nemajú stabilné miesto v kádri, tak sa rozhodnú pre odchod do Európy v produktívnom hokejovom veku.
Agent si myslí, že by sa hráči nemali tak skoro vzdávať, ale viac zabojovať. "Pochopím, keď je niekto na farme tri roky, to už asi priestor nedostane," povedal.
Problém Česi nevnímajú v tom, že v dlhodobom meradle tejto štatistiky zaostávajú za veľmocami ako Spojené štáty americké, Kanada, Švédsko či Fínsko, ale to, že menšie hokejové krajiny ich dobiehajú, alebo dokonca už aj predbehli.
"Vo výbere do 25 rokov mali v uplynulej sezóne výraznejšieho zástupcu z NHL aj štáty ako Rakúsko, Bielorusko, Nemecko, Nórsko a Slovensko. Hoci ich celková hráčska základňa v draftoch či farmárskych súťažiach nemusí byť taká široká, medzi smotánkou hľadia prinajmenšom na jeden mladý stožiar, o ktorý sa môžu oprieť," napísal novinár .
Hoci v tomto porovnanie nepadlo, no česká extraliga nedáva príliš šancu mladým talentom vyniknúť a nehrajú v tínedžerskom veku ťažké zápasy. Na Slovensku je to opakom, najmä u majstrovskej Nitry.
"Za mojich čias sa trénovalo inak, zdvíhali sme železá. Dnes chlapci prakticky len behajú, ale nemajú fyzickú stavbu. Možno som stará škola. Keď som bol v severských štátoch, všetko idú cez železá, majú silu, vytrvalosť, výbušnosť," vypočítaval Bednář.
Hoci sa českému mládežníckemu hokeju na medzinárodnej scéne darí a dokáže získavať aj medaily na majstrovstvách sveta, tak individuality sa hľadajú len ťažko.
"Česko začína čím ďalej, tým častejšie produkovať len talentovaných ´farmárov´. Občas ide o prístup, inokedy je na vine zložitá situácia v prvom tíme. Konkurencia v NHL každopádne neodpúšťa na žiadnej adrese," dodalo sa v článku.
Zdroj: SITA.sk - Česi pália kritikou do vlastných. Nepáči sa im, že v určitej štatistike NHL zaostávajú za Slovákmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Zatiaľ čo sa v nedávno začatej sezóne NHL predstavilo len sedem Slovákov, Čechov bolo omnoho viac. Napriek tomu si všimli jednu zaujímavú štatistiku, ktorá ich nepotešila a vyvolala vlnu kritiky.
Experti spoza rieky Morava sa pozreli na hráčov do 25 rokov mimo brankárov so stálym miestom vo svojom tíme v kanadsko-americkej profilige.
"To číslo je zdrvujúce. Je to dlhodobá štatistika a hovorí za všetko. Nechcem byť úplne negatívny, pretože vidím svetlo. Vnímam hráčov, ktorí by mali do dvoch-troch rokov v NHL nastupovať, číslo sa potom zmení. Momentálne sme však v tuneli, z ktorého nevieme vyjsť," uviedol hráčsky agent Jaroslav Bednář.
Mali by viac zabojovať
Spolu s autorom článku pre web isport.cz sa zhodli, že ak nemajú stabilné miesto v kádri, tak sa rozhodnú pre odchod do Európy v produktívnom hokejovom veku.
Agent si myslí, že by sa hráči nemali tak skoro vzdávať, ale viac zabojovať. "Pochopím, keď je niekto na farme tri roky, to už asi priestor nedostane," povedal.
Problém Česi nevnímajú v tom, že v dlhodobom meradle tejto štatistiky zaostávajú za veľmocami ako Spojené štáty americké, Kanada, Švédsko či Fínsko, ale to, že menšie hokejové krajiny ich dobiehajú, alebo dokonca už aj predbehli.
Iná príprava
"Vo výbere do 25 rokov mali v uplynulej sezóne výraznejšieho zástupcu z NHL aj štáty ako Rakúsko, Bielorusko, Nemecko, Nórsko a Slovensko. Hoci ich celková hráčska základňa v draftoch či farmárskych súťažiach nemusí byť taká široká, medzi smotánkou hľadia prinajmenšom na jeden mladý stožiar, o ktorý sa môžu oprieť," napísal novinár .
Hoci v tomto porovnanie nepadlo, no česká extraliga nedáva príliš šancu mladým talentom vyniknúť a nehrajú v tínedžerskom veku ťažké zápasy. Na Slovensku je to opakom, najmä u majstrovskej Nitry.
"Za mojich čias sa trénovalo inak, zdvíhali sme železá. Dnes chlapci prakticky len behajú, ale nemajú fyzickú stavbu. Možno som stará škola. Keď som bol v severských štátoch, všetko idú cez železá, majú silu, vytrvalosť, výbušnosť," vypočítaval Bednář.
Hoci sa českému mládežníckemu hokeju na medzinárodnej scéne darí a dokáže získavať aj medaily na majstrovstvách sveta, tak individuality sa hľadajú len ťažko.
"Česko začína čím ďalej, tým častejšie produkovať len talentovaných ´farmárov´. Občas ide o prístup, inokedy je na vine zložitá situácia v prvom tíme. Konkurencia v NHL každopádne neodpúšťa na žiadnej adrese," dodalo sa v článku.
Zdroj: SITA.sk - Česi pália kritikou do vlastných. Nepáči sa im, že v určitej štatistike NHL zaostávajú za Slovákmi © SITA Všetky práva vyhradené.
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