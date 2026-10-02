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 24hod.sk    Šport

02. októbra 2026

Za odchodom sa skrýva omnoho viac. Objavili sa nové informácie o konflikte medzi Ronaldom a trénerom – FOTO


Tagy: Kritika Liga národov Liga národov 2026/2027 Odchod Rozhodnutie

V národnom tíme debutoval v roku 2003 vo veku 18 rokov. Budúcnosť portugalského futbalistu Cristiana Ronalda v národnom tíme sa ocitla v ohrození po tom, čo 41-ročný hráč opustil mužstvo po zistení, ...



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ronaldo2 676x451 2.10.2026 (SITA.sk) - V národnom tíme debutoval v roku 2003 vo veku 18 rokov.


Budúcnosť portugalského futbalistu Cristiana Ronalda v národnom tíme sa ocitla v ohrození po tom, čo 41-ročný hráč opustil mužstvo po zistení, že v zápase proti Dánsku nenastúpi v základnej zostave.

Deň pred stretnutím oznámil, že tím opustil. Stalo sa tak krátko po tlačovej konferencii, na ktorej tréner Jorge Jesus potvrdil, že päťnásobný držiteľ Zlatej lopty nebude figurovať v základnej zostave ani v druhom zápase Ligy národov v rade.

Bez neho predviedlo Portugalsko pomerne dobrý výkon a zdolalo Dánsko na jeho pôde 4:2. Tabuľku skupiny v A-divízii hráči z Pyrenejského polostrova vedú bez straty bodu a majú pred trojicou súperov šesťbodový náskok.

Nepáčilo sa mu rozhodnutie


Bývalý útočník Realu Madrid mal v predvečer súboja trénovať so spoluhráčmi na štadióne Parken, no po Jesusovom oznámení odišiel.

"Po tlačovej konferencii reprezentačného trénera a rozhovore s prezidentom Portugalskej futbalovej federácie som sa rozhodol opustiť tréningový tábor národného tímu," napísal Ronaldo na sociálnej sieti.

Celý víťazný duel Ligy národov v Nórsku (2:1) strávil na lavičke, hoci predtým viedol tím ako kapitán pri domácom triumfe 1:0 nad Walesom.

Vyrazili za ním


Zdalo sa, že Portugalčan naznačil hlbšie príčiny Jesusovho rozhodnutia, a zároveň naznačil možný odchod z národného tímu, ktorý reprezentoval viac ako dve desaťročia.

"V pravý čas poviem všetkým pravdu o dôvodoch môjho odchodu z národného tímu, ktorému som bol vždy oddaný. Teraz je čas popriať veľa šťastia Portugalsku a všetkým mojim spoluhráčom, bez výnimky," dodal Ronaldo.

Španielsky denník Marca uviedol, že Jesus a prezident portugalskej federácie Pedro Proenca sa za Ronaldom vydali na kodaňské letisko v snahe presvedčiť ho, aby zostal s mužstvom, no hráč už medzitým nastúpil do svojho súkromného lietadla.

Fotogaléria: Cristiano Ronaldo

Búrlivá reakcia


Jesus už skôr tvrdil, že medzi ním a Ronaldom nepanuje žiadny rozkol, hoci 72-ročný tréner, ktorý sa funkcie ujal v júli, priznal, že jeho kapitán bol sklamaný z toho, že v zápase proti Nórsku zostal na lavičke.

Správa vyvolala vlnu kritiky vrátane búrlivej reakcie Ronaldovej sestry Elmy Aveirovej. "Nezaslúžia si mať to najlepšie. Sme závistliví, pohŕdaví a nevzdelaní a zaslúžime si návrat k priemernosti, ktorá nás charakterizovala vo futbalovej ére pred príchodom CR7," uviedla.

Stretnutie v Osle bolo prvým od novembra 2024, v ktorom útočník za Portugalsko nenastúpil, hoci nebol zranený ani suspendovaný. "Nedošlo k absolútne žiadnemu incidentu," zdôraznil Jesus, ktorý Ronalda rok viedol v saudskoarabskom klube Al-Nassr.

Riešil to aj premiér


"Akýkoľvek hráč – a sám som bol hráčom - keď sa 20 či 30 minút rozcvičuje a potom nezasiahne do hry, tak nikto z toho nie je nadšený," dodal kouč.

Pred meraním síl s Nórskom však Ronaldovi povedal, že by ho mohol poslať na ihrisko ako striedajúceho hráča, no potom svoje rozhodnutie vzhľadom na priebeh stretnutia zmenil. "Nie je to nič, z čoho by sa mala robiť veda. Stále zastávam rovnaký názor - existujú hráči s osobitným postavením. To je úplne jasné. Ale zopakujem to - pravidlá platia pre všetkých rovnako."

Objavili sa správy, že portugalský premiér Luís Montenegro s trénerom dokonca diskutoval o otázke Ronaldovho zapojenia do hry. Jesus priblížil, že ak by ho potreboval, tak by nastúpil a ak nie, tak by ostal na lavičke.

Získal titul na ME


Útočník Al-Nassr nedávno oznámil, že toto bude "pravdepodobne posledný rok vo futbale". Je najlepším strelcom portugalskej reprezentácie a hráčom s najvyšším počtom štartov – na konte má 146 gólov v 234 dueloch.

V národnom tíme debutoval v roku 2003 vo veku 18 rokov a zahral si vo finále ME 2004, v ktorom Portugalsko podľahlo domácemu Grécku.

V roku 2006 sa prebojoval do semifinále majstrovstiev sveta a ako kapitán doviedol svoju krajinu k triumfu na ME 2016. Na tohtoročných MS vypadlo Portugalsko v osemfinále, kde ich vyradilo Španielsko – neskorší víťaz turnaja.


Zdroj: SITA.sk - Za odchodom sa skrýva omnoho viac. Objavili sa nové informácie o konflikte medzi Ronaldom a trénerom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kritika Liga národov Liga národov 2026/2027 Odchod Rozhodnutie
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