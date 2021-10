Česi posielajú do oscarového boja film Zátopek

Česká filmová a televízna akadémia vybrala životopisnú snímku Zátopek režiséra Davida Ondříčka, aby bojovala o Oscara v kategórii Najlepší zahraničný film. Informoval o tom v pondelok webový spravodajský portál Novinky.cz.





„Životný príbeh Emila Zátopka bol a je pre mňa obrovskou výzvou," povedal Ondříček, ktorý nakrútil aj filmy Samotári (2000), Jedna ruka netleská (2003), Grandhotel (2006), V tieni (2012) či Dukla 61 (2018).„Je to takmer klasický príbeh outsidera a v podstate nie príliš talentovaného športovca. Zároveň je to príbeh človeka s ohromnou vôľou a túžbou vyhrávať, človeka tvrdošijného a nezlomného, ktorý sa stal legendou," vysvetlil Ondříček.Zátopka stvárnil Václav Neužil, jeho manželku Martha Issová. V ďalších úlohách hrajú James Frechevill, Robert Mikluš, Jiří Šimek či Milan Mikulčík. Za kamerou stál Štěpán Kučera a hudbu do filmu zložila Beata Hlavenková.Oscary sa budú udeľovať 27. marca 2022. Užší zoznam nominácií zverejnia 21. decembra, samotné nominácie budú známe 8. februára 2022. Zátopek mal svetovú premiéru na tohtoročnom Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch.ČFTA do oscarového boja vyberala z 13 hraných, dokumentárnych aj animovaných filmov, ktoré prihlásili ich producenti. Hlasovanie prebiehalo od 27. septembra do 8. októbra.Do finálového výberu sa v minulosti podarilo dostať filmom Lásky jedné plavovlásky (1965), Hoří, má panenko (1967), Vesničko má středisková (1985), Obecná škola (1991), Musíme si pomáhat (2002) a Želary (2004). Sošku Oscara za najlepší cudzojazyčný film získali české (respektíve československé) snímky Obchod na korze (1965), Ostře sledované vlaky (1966) a Kolja (1996).