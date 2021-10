Otec a syn Svěrákovci predstavujú prvé zábery z filmu Betlehemské svetlo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.10.2021 (Webnoviny.sk) -"Teaser je len ochutnávka, klasický dlhší trailer, ale predstavíme určite do Vianoc," vysvetlil režisérs tým, že k zavedenému duu otec a syn pribudol tentoraz ešte jeden Svěrák. Syn Jána a vnuk Zdeňka Svěrákovýchje totiž filmový strihač. "Pretože sme rozšírili tím o ďalšieho Svěráka, boli sme celé leto na rodinnej chalupe a zároveň v práci," zveril sa režisér. "V bývalej detskej klubovni vznikla strižňa a tam sa naše tri generácie každý deň mohli schádzať nad spoločným dielom. Po šesťdesiatich dňoch je film konečne zostrihaný a do konca roka na ňom budú pracovať zvukári, trikové štúdio a hudobný skladateľ Ondřej Soukup. "Hoci bola premiéra filmu naplánovaná na apríl 2022, v teasery je uvedený už marec. "Film už bude v tom čase hotový, tak nie je dôvod, prečo s uvedením čakať," objasnil Jan Svěrák. "Snáď je to dobrá správa pre všetkých, ktorí sa spolu s nami tešia, až Betlehemské svetlo uvidia na plátne."Scenár vychádza z knižných bestsellerov Poviedky a Nové Poviedky Zdeňka Svěráka. Ide o príbeh spisovateľa, ktorému do života vstupujú postavy z jeho vlastných poviedok. Tie stvárnili napríkladalebo. Ženu spisovateľa Šejnohu si zahrala. "Keď som videl prvé zábery zhrozil som sa, ako sa hrbím a šuchcem. Nasledujúci deň som nastúpil ráznym krokom a narovnaný, ale režisér s kameramanom mi omladzovanie zakázali. A tak ma vo filme uvidíte takého, aký som. Vraj je to komické, ale mne to príde skôr tragické, "poznamenal autor predlohy Zdeněk Svěrák."Betlehemské svetlo je o hľadaní životnej harmónie, o hranici medzi vyrovnanosťou a rezignáciou, a túto ťažkú tému rozptyľujeme humorom," dodal režisér Jan Svěrák. Za kamerou stál, ktorý spolupracuje so Svěrákovcami už od filmu Kolja. Na filme sa podieľali aj architekt, kostýmová návrhárkaa strihu sa prvýkrát ujal pokračovateľ rodinnej tradície, syn režiséra a vnuk hlavného predstaviteľa, strihačFilm Betlehemské svetlo uvedie do kín na jar budúceho roku spoločnosťInformačný servis