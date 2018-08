Česi poslali rodinám padlých v Afganistane takmer štyri milióny korún

Na snímke rodinní príslušníci plačú počas pietneho ceremoniálu, na ktorom sa rodina i najvyšší ústavní činitelia ČR rozlúčila s troma českými vojakmi zabitými v Afganistane na letisku v Prahe v stredu 8. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 10. augusta (TASR) - Smrť troch českých vojakov v Afganistane vyvolala vlnu súdržnosti. Ľudia z celej Českej republiky, ale aj zo zahraničia poslali za štyri dni na konto vojenského fondu solidarity už takmer štyri milióny korún (156.430 eur). Peniaze by mali ísť na pomoc rodinám padlých vojakov Martina Marcina, Kamila Beneša a Patrika Štěpánka. V piatok o tom informoval spravodajský portál Novinky.cz.povedala pre český denník Právo generálka Lenka Šmerdová, ktorá fondu predsedá.Zbierka by mala prebiehať do konca augusta. Potom zasadne výbor fondu a rozhodne, ako peniaze rozdelí. V piatok bolo na konte 3,8 milióna českých korún.Hlavným kritériom bude potrebnosť, takže viac dostanú rodiny s deťmi, vysvetlila Šmerdová. Manželku s trojmesačným synom zanechal vo vlasti Kamil Beneš - dieťa však nikdy nevidel, keďže bol v Afganistane od apríla.Česi podľa generálky posielajú do fondu dary priebežne, ale v prípade závažných udalostí sa ich solidarita prejaví ešte silnejšie. V roku 2014, keď bolo v Afganistane zabitých päť vojakov, poslali ľudia na špeciálne konto vyše päť miliónov korún.Vojenský fond solidarity vznikol o pol roka neskôr a jeho hlavným účelom je pomáhať vojakom v službe a ich rodinám, keď sa nie vlastnou vinou dostanú do finančných ťažkostí. V súčasnosti majú na tomto účte okolo šesť miliónov korún.Najčastejšie za tieto financie nakupujú zraneným vojakom alebo ich chorým príbuzným zdravotnícke pomôcky. Podľa Šmerdovej tiež každý rok posielajú sirotám 10.000 korún, aby im mamy prilepšili na Vianoce. Takýchto sirôt je v ČR okolo 20.Ministerstvo obrany sa stará aj o svojich veteránov - tých novodobých od roku 1990 je takmer 14.000. V misiách ich zahynulo 24 a vyše 100 utrpelo zranenia, z nich desiatky sú vážne. Situácia je preto veľmi zložitá, napísal portál Novinky.cz.