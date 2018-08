V prípade kritiky NATO nejde podľa rezortu obrany o novinku

Na archívnej snímke zľava minister obrany SR Peter Gajdoš a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. augusta (TASR) - Kritika Ozbrojených síl SR zo strany NATO nie je žiadnou novinkou, jej príčinou je dlhoročná finančná poddimenzovanosť a zanedbanosť oblasti obrany. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková v súvislosti s informáciami, ktoré vyplývajú zo sumára hodnotiacej správy NATO. Ten na sociálnej sieti zverejnil Martin Dubéci z mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko (PS).K autenticite zverejneného dokumentu sa ministerstvo odmietlo vyjadriť, pretožeTie hovoria, že sumárne hodnotenie síce môže byť sprístupnené oprávneným občanom, ale nie širokej verejnosti. NATO podľa zverejneného dokumentu vyčíta SR pomalé tempo budovania ťažkej mechanizovanej brigády, ktorá by mala byť jednou z jej hlavných priorít, ako aj nedostatočný počet vojakov či vojenských lekárov.Podľa Capákovej vedenie rezortu obrany pristupuje k modernizácii systémovo a systematicky v zmysle Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030, schváleného bezpečnostnou radou a vládou. Fakt, že záväzok strednej mechanizovanej brigády sa posúval od roku 2004, je podľa nej práve výsledkom predchádzajúcej nekoncepčnosti modernizácie.Rezort tiež zdôrazňuje, že v čase spracovávania hodnotiacej správy nebola známa cena ani prevádzkové náklady obstarávaných nadzvukových lietadiel.povedala Capáková.V porovnaní s predchádzajúcimi dokumentmi podľa nej, naopak, NATO hodnotí obranné plány za posledné dva roky pozitívnejšie.povedala hovorkyňa.