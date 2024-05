Česi prežívajú úspešný štart na MS v hokeji 2024, po rokoch zdolali Dánov v riadnom hracom čase

Kľúčový gól

16.5.2024 (SITA.sk) - Českí hokejisti prežívajú vydarený vstup do svetového šampionátu na domácom ľade v Prahe.V úvodných štyroch zápasoch prehrali len raz a aj to iba po nájazdoch so Švajčiarmi (1:2 sn) a v tabuľke A-skupiny im s 9 bodmi patrí druhá priečka práve za Švajčiarmi.V stredu Česi potešili takmer 17 a pol tisíc fanúšikov v O2 Arene triumfom nad Dánmi 7:4. Pritom hokejisti zo severu Európy ako prví v zápase viedli a v druhej tretine dorovnali z 1:3 na 3:3."Kľúčový bol gól Kundrátka na 4:3. Po dánskom vyrovnaní naši hráči zapli na vyššie obrátky a ukázali morálku, súper to potom otvoril, nemal zaistenú obranu my sme premenili brejky. Som šťastný, ale nič jednoduché to nebolo," vravel novinárom český tréner Radim Rulík , cituje ho aj iDnes.cz.Pohľad do historických štatistík vraví, že Dáni nie sú obľúbený súper Čechov na vrcholných podujatiach. V posledných 11 rokoch ich v riadnom hracom čase zdolali po prvý raz. Inak vyhrali iba dvakrát po nájazdoch, prehrali dvakrát po nájazdoch a na OH 2022 v Pekingu prehrali v riadnom hracom čase 1:2."Dáni hrajú podobný štýl ako Švédi. V minulosti sme proti nim hrali zápasy, keď sme mali 50 striel a prehrali o gól alebo sa išlo do predĺženia," skonštatoval Rulík.Súboje Čechov a Dánov sa väčšinou vyznačovali veľkou bojovnosťou a menším počtom strelených gólov. Vo štvrtok to českí hokejisti zlomili a nasúkali súperovi sedmičku."Nechali sme sa čiastočne strhnúť atmosférou, aj preto toľko gólov. Dôležité však je, že za stavu 3:3 už góly naskakovali prakticky iba na našej strane a v ofenzíve nám fungovalo viacero vecí, napríklad clonenie pred bránkou," zhodnotil Rulík.