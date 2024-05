Ramsay bol po dvoch tretinách nespokojný: Opustili sme našu hru

Slovenskí hokejoví reprezentanti síce v stredajšom zápase proti Poľsku potvrdili úlohu favorita, no v ich hernom prejave sa vyskytli prvky, s ktorými tréneri neboli spokojní. K triumfu 4:0 vykročili po tom, čo od 12. minúty viedli 2:0, no tento stav dlho nevedeli navýšiť, naopak, miestami dovolili Poliakom až príliš veľa.





"Niekedy je to veľmi ťažké, keď dáte rýchle góly. Hráčov sme upozorňovali, že to nebude ľahký zápas a tak to aj bolo," uviedol Ramsay. Jeho zverenci mali napokon v každej tretine strelecky navrch (16:7, 11:8, 17:5), no Poliaci sa viackrát dostali do sľubných šancí, v ktorých podržal Slovákov brankár Samuel Hlavaj. "Začali sme robiť nesprávne rozhodnutia a to sa deje vtedy, keď si myslíte, že už sa nič nemôže stať. Takto sa nedá hrať. Nie je to spôsob, akým sa má prezentovať slovenský tím. Opustili sme našu hru a súper na nás vyvinul tlak. Po dvoch tretinách som bol veľmi nespokojný s naším výkonom. Tímu som dal najavo, že sa od neho očakáva viac," priznal Ramsay. Víťazstvo nad Poľskom prišlo po tom, čo si Slováci jeden deň oddýchli po cennom triumfe nad USA 5:4 po predĺžení.Poľsko, ktoré sa do elitnej kategórie vrátilo po 22 rokoch, bol súper inej výkonnostnej kategórie, no Slovákov potrápil. "Myslím si, že hráči sa na to pozreli jednoducho - zdolali sme USA, teraz zdoláme Poliakov, ktorým dáme rýchly gól a bude koniec. Ibaže nebol koniec, ostalo ešte veľa času. Poliaci sa nezľakli, necúvali, ale napádali nás. Povedal som trénerom súpera, že v príprave na tento zápas odviedli veľmi dobrú prácu," konštatoval Ramsay.Po zápase ho okrem "povinného" víťazstva a čistého konta Hlavaja tešila aj skutočnosť, že prvýkrát na turnaji skóroval jeden z očakávaných lídrov ofenzívy Peter Cehlárik. V 58. minúte zblízka prepasíroval puk za Davida Zabolotného, ktorý päť minút predtým vystriedal Tomáša Fučíka. "Som rád, že sa gólovo presadila aj naša formácia. Myslím si, že to bola iba otázka času, už predtým sme si vytvorili veľa šancí. Vieme, že máme na čom pracovať. Keď hráme ako tím, tak to nejaká päťka vždy potiahne a spoločne ideme za víťazstvom," konštatoval Cehlárik.