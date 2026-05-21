|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 21.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. mája 2026
Česi proti Talianom vystrelili až 104-krát. Do 46. minúty nevedeli skórovať, no napokon vyhrali – VIDEO
Po dvoch tretinách prehrávali Česi 0:1 a realizačný tím pristúpil k zmenám v zostave. Tie priniesli efekt. Českí hokejisti sa na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku opäť trápili proti papierovo ...
Zdieľať
21.5.2026 (SITA.sk) - Po dvoch tretinách prehrávali Česi 0:1 a realizačný tím pristúpil k zmenám v zostave. Tie priniesli efekt.
Českí hokejisti sa na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku opäť trápili proti papierovo slabšiemu súperovi. Po prekvapivej prehre so Slovinskom boli blízko k ďalšiemu zaváhaniu, napokon však zdolali Taliansko 3:1. O triumfe rozhodli až v tretej tretine, keď otočili skóre po zmene formácií.
Tím trénera Radima Rulíka mal počas zápasu obrovskú prevahu. „Mali sme 104 streleckých pokusov, z toho 58 išlo na bránku. Súper však dobre bránil a mal veľkého brankára. Potrebovali sme niečo premeniť, aby trochu otvorili hru, ale dlho sa nám to nedarilo,“ povedal Rulík podľa webu hokej.cz.
Skóre sa prvýkrát menilo až v polovici stretnutia. Talian Nicholas Saracino obišiel českú bránku a dostal puk za Dominika Pavláta. Taliani skórovali proti Česku prvýkrát po osemnástich rokoch a gól uznali rozhodcovia až po konzultácii s videorozhodcom.
Po dvoch tretinách prehrávali Česi 0:1 a realizačný tím pristúpil k zmenám v zostave. Tie priniesli efekt. Vyrovnávajúci gól strelil Marek Alscher a víťazný zásah pridal Jakub Flek. „Zmenili sme formácie a myslím si, že to bolo dôležité,“ uviedol Rulík. Na Flekov gól reagoval slovami: „Výborná strela z voleja. Hlavne tam bol cloniaci Dominik Kubalík, brankár nič nevidel. Presne toto sme potrebovali!“
Český kouč priznal, že proti defenzívne ladeným súperom jeho tímu chýbala väčšia priamočiarosť. „Keď hráči podržia puk a všetko sa spomalí, proti takýmto obranám to nefunguje. Treba hrať z prvej, strieľať z voleja, cloniť pred bránkou a tlačiť sa do priestoru pred brankárom. Niekoľko pukov sa tam odrazilo, ale my sme tam neboli. Nemali sme taký dôraz do bránky, aký bol potrebný,“ vysvetlil.
Rulík odmietol hovoriť o podcenení súpera, priznal však rozdiel v nastavení tímu proti favoritom a outsiderom. „Už na začiatku spoznám, ako je mužstvo nastavené v hlave. Je diametrálny rozdiel, keď hráme proti Švédsku alebo proti Slovinsku a Taliansku. To, čo sme hrali proti Švédom, sme nehrali proti Slovincom a Talianom,“ skonštatoval tréner. Doplnil však, že po otočení skóre cítil silného tímového ducha. „Keď sme otočili, bolo cítiť tímového ducha a za stavu 2:1 som už vedel, že to nepustíme.“
Výborný výkon podal taliansky brankár Damian Clara, ktorý zneškodnil 55 z 57 českých striel. „Asi mal aj šťastie. Zabral veľa priestoru a trvalo nám, kým sme sa cez neho dostali,“ povedal Rulík. Pochválil aj vlastného brankára Dominika Pavláta, ktorý čelil len 15 strelám. „Pre neho to bolo hrozné. Prvé dve tretiny mal málo zákrokov, ale v tretej nás podržal. Vytiahol tam špičkový zákrok.“
Po troch náročných dueloch za sebou čaká Čechov voľnejší program. Vo štvrtok dokonca neabsolvujú tréning a najbližšie nastúpia až v sobotu proti Slovensku. „Na takomto ihrisku nie je jednoduché to odkorčuľovať. Ak je možnosť, aby si hráči trochu oddýchli a vypli hlavu, využijeme to. Myslím si, že nám to pomôže,“ dodal Rulík.
Zdroj: SITA.sk - Česi proti Talianom vystrelili až 104-krát. Do 46. minúty nevedeli skórovať, no napokon vyhrali – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Českí hokejisti sa na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku opäť trápili proti papierovo slabšiemu súperovi. Po prekvapivej prehre so Slovinskom boli blízko k ďalšiemu zaváhaniu, napokon však zdolali Taliansko 3:1. O triumfe rozhodli až v tretej tretine, keď otočili skóre po zmene formácií.
Tím trénera Radima Rulíka mal počas zápasu obrovskú prevahu. „Mali sme 104 streleckých pokusov, z toho 58 išlo na bránku. Súper však dobre bránil a mal veľkého brankára. Potrebovali sme niečo premeniť, aby trochu otvorili hru, ale dlho sa nám to nedarilo,“ povedal Rulík podľa webu hokej.cz.
Skóre sa prvýkrát menilo až v polovici stretnutia. Talian Nicholas Saracino obišiel českú bránku a dostal puk za Dominika Pavláta. Taliani skórovali proti Česku prvýkrát po osemnástich rokoch a gól uznali rozhodcovia až po konzultácii s videorozhodcom.
Súpera nepodcenili
Po dvoch tretinách prehrávali Česi 0:1 a realizačný tím pristúpil k zmenám v zostave. Tie priniesli efekt. Vyrovnávajúci gól strelil Marek Alscher a víťazný zásah pridal Jakub Flek. „Zmenili sme formácie a myslím si, že to bolo dôležité,“ uviedol Rulík. Na Flekov gól reagoval slovami: „Výborná strela z voleja. Hlavne tam bol cloniaci Dominik Kubalík, brankár nič nevidel. Presne toto sme potrebovali!“
Český kouč priznal, že proti defenzívne ladeným súperom jeho tímu chýbala väčšia priamočiarosť. „Keď hráči podržia puk a všetko sa spomalí, proti takýmto obranám to nefunguje. Treba hrať z prvej, strieľať z voleja, cloniť pred bránkou a tlačiť sa do priestoru pred brankárom. Niekoľko pukov sa tam odrazilo, ale my sme tam neboli. Nemali sme taký dôraz do bránky, aký bol potrebný,“ vysvetlil.
Rulík odmietol hovoriť o podcenení súpera, priznal však rozdiel v nastavení tímu proti favoritom a outsiderom. „Už na začiatku spoznám, ako je mužstvo nastavené v hlave. Je diametrálny rozdiel, keď hráme proti Švédsku alebo proti Slovinsku a Taliansku. To, čo sme hrali proti Švédom, sme nehrali proti Slovincom a Talianom,“ skonštatoval tréner. Doplnil však, že po otočení skóre cítil silného tímového ducha. „Keď sme otočili, bolo cítiť tímového ducha a za stavu 2:1 som už vedel, že to nepustíme.“
V sobotu proti Slovensku
Výborný výkon podal taliansky brankár Damian Clara, ktorý zneškodnil 55 z 57 českých striel. „Asi mal aj šťastie. Zabral veľa priestoru a trvalo nám, kým sme sa cez neho dostali,“ povedal Rulík. Pochválil aj vlastného brankára Dominika Pavláta, ktorý čelil len 15 strelám. „Pre neho to bolo hrozné. Prvé dve tretiny mal málo zákrokov, ale v tretej nás podržal. Vytiahol tam špičkový zákrok.“
Po troch náročných dueloch za sebou čaká Čechov voľnejší program. Vo štvrtok dokonca neabsolvujú tréning a najbližšie nastúpia až v sobotu proti Slovensku. „Na takomto ihrisku nie je jednoduché to odkorčuľovať. Ak je možnosť, aby si hráči trochu oddýchli a vypli hlavu, využijeme to. Myslím si, že nám to pomôže,“ dodal Rulík.
Zdroj: SITA.sk - Česi proti Talianom vystrelili až 104-krát. Do 46. minúty nevedeli skórovať, no napokon vyhrali – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Do prvej nominácie trénera Weissa sa dostalo aj osem hráčov zo slovenskej ligy – VIDEO
Do prvej nominácie trénera Weissa sa dostalo aj osem hráčov zo slovenskej ligy – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Brankár Hlavaj mal horúčku a bol v izolácii. Prezradil, či zostane na MS v hokeji a ako sa cíti
Brankár Hlavaj mal horúčku a bol v izolácii. Prezradil, či zostane na MS v hokeji a ako sa cíti