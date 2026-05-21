 Šport

21. mája 2026

Do prvej nominácie trénera Weissa sa dostalo aj osem hráčov zo slovenskej ligy – VIDEO


Pravdepodobne v súboji proti Čiernej Hore sa s najcennejším dresom rozlúči krajný obranca Peter Pekarík. Do prvej nominácie staronového trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimíra Weissa ...



21.5.2026 (SITA.sk) - Pravdepodobne v súboji proti Čiernej Hore sa s najcennejším dresom rozlúči krajný obranca Peter Pekarík.


Do prvej nominácie staronového trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimíra Weissa staršieho sa dostalo až osem hráčov z najvyššej domácej súťaže. Aj toto okteto môže nastúpiť v prípravných dueloch proti Malte resp. Čiernej Hore, ktoré sa uskutočnia 1. resp. 5. júna v Dunajskej Strede resp. Košiciach.

Do tímu sa dostali aj brankár Dominik Takáč, obrancovia Peter Kováčik, Hugo Pávek, Krisztián Bari, stredopoliari Peter Pokorný, Artur Gajdoš aj útočníci Roland Galčík a Michal Faško.

"Nominácia sa rodila narýchlo. Blíži sa koniec sezóny v tých najväčších ligách a je to termín, kedy už hráči majú naplánované dovolenky a chcú si oddýchnuť. Verím, že vždy chcú reprezentovať a prídu dobre naladení na zraz. Neprídu všetci z istých príčin. Vieme, že kapitána mužstva Milan Škriniar má naplánovanú operáciu slabín, Dávid Ďuriš ešte hrá ligu v Rosenborgu. Leo Sauer je po zranení a ešte len začína s tréningom a je ospravedlnený na žiadosť klubu. Volal som aj s Čavričom, ktorý hrá o majstra v japonskej lige a nebude k dispozícii. To sú vynútené zmeny z užšieho kádra. Mimo sú aj brankári Dúbravka a Greifa - aj z osobných, rodinných aj zdravotných dôvodov. S oboma som telefonoval asi polhodinu a vyšiel som im v ústrety, keďže ma požiadali o neúčasť v tomto dvojzápase," prezradil kouč Weiss.

V nominácii je viacero nováčikov. "Budem sa snažiť, aby každý dostal nejakú šancu. Už v prvom zápase dostane príležitosť niekto z nováčikov," pokračoval nový kormidelník. V druhom spomenutom súboji sa s najcennejším dresom rozlúči krajný obranca Peter Pekarík.

Na margo skutočnosti, že v menoslove je viacerí ligistov, doplnil: "Keby naša liga bola slabá, tak by Slovan nehral by v Lige majstrov alebo Európskej konferenčnej lige. V tejto sezóne sa muselo tuho bojovať o majstra, boli tam štyri vyrovnané tímy. Liga priniesla veľa vynikajúcich a taktických zápasov. Snažil som sa z ligy vytiahnuť hráčov, ktorí v nej vyčnievali a boli lídri svojich tímov."

Šesťdesiatjedenročný Weiss sa k národnému tímu vrátil po 14 rokoch. V minulosti viedol reprezentáciu Slovenska v 40 stretnutiach s bilanciou 16 víťazstiev, 8 remíz a 16 prehier.

V jeseni Slováci absolvujú stretnutia 3. skupiny C-divízie Ligy národov proti Moldavsku, Faerským ostrovom a Kazachstanu. Cieľom bude postup.

Nominácia slovenskej reprezentácie futbalistov na júnovú prípravné stretnutia proti Malte a Čiernej Hore:


Brankári: Marek Rodák, Dominik Takáč, Jakub Surovčík
Obrancovia: Peter Pekarík, Peter Kováčik, Hugo Pávek, Denis Vavro, Ľubomír Šatka, Martin Valjent, Dávid Krčík, Adam Obert, Dávid Hancko, Krisztián Bari
Stredopoliari: Stanislav Lobotka, Matúš Bero, Peter Pokorný, Ondrej Duda, László Bénes, Mário Sauer, Artur Gajdoš
Útočníci: Tomáš Suslov, Adrián Kaprálik, Lukáš Haraslín, Roland Galčík, Michal Faško, Dávid Strelec, Tomáš Bobček, Róbert Boženík




Zdroj: SITA.sk - Do prvej nominácie trénera Weissa sa dostalo aj osem hráčov zo slovenskej ligy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

