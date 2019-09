Česi šokovali výkonom v Číne

Na snímke uprostred grécky hráč Giannis Antetokounmpo medzi hráčmi Česka, vľavo Ondřej Balvín a vpravo Patrik Auda v zápase K-skupiny MS v basketbqale mužov Česko - Grécko (77:84) v čínskom meste Šen-čen 9. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 9. septembra (TASR) - Česki basketbalisti patria k najväčším prekvapeniam na MS v Číne. Dnes síce podľahli Grécku 77:84, no vedeli, že pri pravdepodobnom scenári víťazstva USA nad Brazíliou im aj prehra o jedenásť bodov k postupu stačí.Gréci vstúpili do duelu s jasným plánom ubrániť jediného hráča z NBA v českom drese Tomáša Satoranského. Zodpovednosť museli vziať na svoje plecia iní hráči a podarilo sa to najmä krídelníkovi Nymburka Jaromírovi Bohačíkovi, ktorý dal 25 bodov.doplnil.Od budúceho ročníka NBA hráč Chicaga Bulls Satoranský dal iba 13 bodov, no doplnil ich 9 asistenciami a 8 doskokmi. Nebol ďaleko od triple double, ktorý na MS ešte nikto nedosiahol. Satoranský napokon zatienil aj najužitočnejšieho hráča NBA v základnej časti v minulej sezóne Jannisa Antetokounmpa.Hviezda Milwaukee Bucks sa už v polovici štvrtej štvrtiny vyfaulovala a zaznamenala iba 12 bodov. Aj bez neho sa v závere Gréci dostali na chvíľu za 12-bodovú hranicu, no koncovku zvládli lepšie Česi.skonštatoval po stretnutí Satoranský. Čechov čaká vo štvrťfinále silná Austrália so štyrmi hráčmi z NBA. Okrem postupu do semifinále budú bojovať aj o priamu miestenku na OH 2020 v Tokiu, no jej zisk je podmienený konečným výsledkom ostatných európskych mužstiev.