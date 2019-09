Richard Gonda si v Silverstone pripísal ôsme a štvrté miesto

Richard Gonda, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Silverstone 9. septembra (TASR) - Slovenský jazdec Richard Gonda má za sebou ďalší vydarený víkend v prestížnom automobilovom seriáli International GT Open. Za volantom BMW M6 GT3 využil svoje znalosti z legendárneho okruhu Silverstone a spolu s holandskou spolujazdkyňou Beitske Visserovou si odniesli z Anglicka ôsme a štvrté miesto.Po júlovom pódiu v rakúskom Spielbergu tak dvojica opäť zviditeľnila farby českého tímu Šenkýř Motorsport na medzinárodnej scéne. Brnianske zoskupenie účinkuje v šampionáte so štatútom BMW Motorsport Junior Teamu.Sobotňajšie úvodné preteky odštartoval Gonda z 11. miesta. Pozícia mohla byť výhodnejšia, no športoví komisári neuznali jeho najrýchlejší kvalifikačný čas pre porušenie limitov trate. Tím nechal po štarte skúseného Gondu na okruhu čo najdlhšie a ten po niekoľkých úspešných predbiehacích manévroch zamieril do boxov na výmenu jazdcov zo skvelej tretej priečky. Visserová sa vrátila na trať ako šiesta, napokon finišovala ôsma.Z ôsmeho miesta odštartovala Visserová aj v nedeľňajších hodinových pretekoch. Gondovi odovzdala auto na rovnakej pozícii a Banskobystričan sa potom zaradil medzi najrýchlejších jazdcov na trati. Vďaka tomu stiahol náskok súpera pred sebou a v závere využil zaváhanie dvoch pretekárov, ktorí bojovali o stupne víťazov. Do cieľa prišiel na piatej priečke, po penalizácii jedného z jazdcov sa napokon tešil z výbornej štvrtej pozície.uviedol v tlačovej správe Richard Gonda.Šéf tímu Robert Šenkýř dodal:Najbližšie podujatie International GT Open sa uskutoční 21. - 22. septembra v Barcelone.