Česi suverénne zvíťazili nad Nórskom, na súpera spustili gólovú smršť

Na snímke Dominik Simon a Michael Frolík (Česko) sa tešia po strelení gólu v zápase základnej B-skupiny medzi Nórskom a Českom na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Bratislave, 11. mája 2019. Foto: TASR/Michal Svítok Na snímke Dominik Simon a Michael Frolík (Česko) sa tešia po strelení gólu v zápase základnej B-skupiny medzi Nórskom a Českom na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Bratislave, 11. mája 2019. Foto: TASR/Michal Svítok

B-skupina (Bratislava):



Nórsko - Česko 2:7 (1:3, 0:2, 1:2)



Góly: 11. Lindström (Martinsen, Holös), 41. Olden (Olimb) – 3. Hronek (Voráček, Frolík), 7. Hronek (Kubalík, Řepík), 16. Frolík, 24. Frolík (Voráček), 34. Řepík (Kubalík, Hronek), 42. Chytil (Rutta, Vrána), 45. Kubalík (Kovář). Rozhodovali: Kaukokari (Fín.), Schukies (Nem.) - Leermakers (Hol.), Šišlo (Rus.), vylúčení: 4:7 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 9033 divákov.



Nórsko: Haukeland (41. Holm) - Holös, Lesund, Espeland, Bonsaksen, Nörstebö, Johannesen, Bull - Thoresen, Olimb, Olden - Valkvä Olsen, Haga, Rosseli Olsen - Martinsen, Lindström, Trettenes - Kristiansen, Forsberg, Röymark - Reichenberg



Česko: Hrubec - Hronek, Kolář, Rutta, Moravčík, Gudas, Sklenička, Musil – Voráček, Simon, Frolík – Vrána, Chytil, Palát – Řepík, Kovář, Kubalík – Jaškin, T. Zohorna, H. Zohorna



Hlasy po zápase /TASR, hokej.cz, iDnes.cz/:



Jakub Voráček, kapitán ČR (0+2): "Na to, že sme mali v nohách náročný súboj so Švédmi, sme odohrali veľmi dobrý zápas. Dobre sme ho zvládli, mali sme výborný pohyb od začiatku a vydržali sme v tom celých 60 minút. Nóri všetko dohrávali, celkom dobre korčuľovali. Rýchle góly nám pomohli, od stavu 3:1 sme zápas kontrolovali."



Jan Rutta, obranca ČR (0+1): "V takýchto zápasoch, keď padá viac gólov, si ako obranca viac dovolíte. Aj pre oko diváka je to lepšie. Je super, že pred zápasom s Ruskom máme deň voľna."



Filip Hronek, obranca ČR (2+1): "Dva góly ma tešia, ale hlavné je, že sme vyhrali. Pri prvom góle som mal šťastie, že puk brankárovi prepadol do siete, pri druhom som to dobre trafil. Sme radi za toto víťazstvo. Určite bol lepší takýto štart, ako hrať proti Nórom do plných."

Na snímke šarvátka medzi hráčmi v zápase základnej B-skupiny medzi Nórskom a Českom na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Bratislave, 11. mája 2019. Foto: TASR/Michal Svítok Na snímke šarvátka medzi hráčmi v zápase základnej B-skupiny medzi Nórskom a Českom na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Bratislave, 11. mája 2019. Foto: TASR/Michal Svítok

Tabuľka B-skupiny:



1. Česko 2 2 0 0 0 12:4 6



2. Švajčiarsko 1 1 0 0 0 9:0 3



3. Rusko 1 1 0 0 0 5:2 3



Lotyšsko 1 1 0 0 0 5:2 3



--------------------------------------



5. Švédsko 1 0 0 0 1 2:5 0



Rakúsko 1 0 0 0 1 2:5 0



7. Nórsko 2 0 0 0 2 4:12 0



8. Taliansko 1 0 0 0 1 0:9 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. mája (TASR) - Českí hokejisti uspeli aj vo svojom druhom zápase v B-skupine MS, v sobotu v Bratislave rozdrvili Nórsko 7:2. Základ suverénneho víťazstva položili už v prvých siedmich minútach, keď sa dvakrát presadil strelami z diaľky obranca Filip Hronek, favoritovi potom stačilo umnou, efektívnou hrou pohodlne kontrolovať vývoj.Zverenci trénera Miloša Říhu majú po dvoch dňoch na konte plný počet 6 bodov, v pondelok o 16.15 h ich čaká skupinový šláger proti Rusku. Nóri, ktorí zatiaľ čakajú na prvý bod, v rovnaký deň nastúpia v severskom derby proti úradujúcim majstrom sveta zo Švédska (20.15).Čechom opäť skvele vyšiel vstup do zápasu, po dvoch tečovaných strelách Hroneka viedli už v 7. minúte 2:0. V bránke ČR absolvoval debut na MS Hrubec, ktorého prvý zákrok bol hneď z kategórie náročných - betónom zmaril pokus Trettenesa. Nóri sa vymanili z úvodného tlaku a v 11. minúte sa im podarilo znížiť zásluhou Lindströma, ktorý v presilovke bez prípravy prepálil Hrubeca. V 14. minúte sa predviedol "tvrďas" Gudas, ktorý kolenom zostrelil Rosseliho Olsena a poslal ho predčasne do kabíny, zranený nórsky krídelník sa už do hry nevrátil. Říhovi zverenci však oslabenie nielenže ubránili, ale v ňom aj skórovali, dvojgólový náskok im vrátil Frolík.Útočník Calgary bol pri streleckej chuti, v 24. minúte zvýšil v presilovke už na 4:1. Favorit pred skvelou kulisou naďalej tvrdil muziku, pred Haukelandom bolo neustále rušno. V 34. minúte pridal piaty zásah Řepík aj s prispením korčule Espelanda. Severania sa len ťažko dostávali do útoku, ojedinelú šancu mal Martinsen, ktorý opečiatkoval žrď Hrubecovej bránky.Na začiatku tretej tretiny síce znížil Olden, ale Česi, v hľadisku podporovaní aj legendárnym Jaromírom Jágrom, pokračovali v aktivite a gólmi Chytila a Kubalíka zvýšili už na 7:2. Česi naďalej bavili publikum peknými akciami. Zápas dohrali v pohodovom tempe za búrlivého aplauzu vypredanej arény a po Švédoch (5:2) úspešne zvládli aj druhú severskú prekážku.