Panarin Rusku na MS nepomôže, nechce riskovať zranenie

Bratislava 11. mája (TASR) - Ruský hokejista Artemij Panarin nepomôže národnému tímu na MS na Slovensku. Elitnému krídelníkovi sa skončila zmluva v Columbuse a nechce na šampionáte riskovať zranenie, ktoré by mohlo ohroziť dôležité letné rokovania o novom kontrakte v NHL.Panarinovi sa skončila klubová sezóna po tom, ako vypadol s Blue Jackets v 2. kole play off s Bostonom 2:4 na zápasy. Tréner zbornej Iľja Vorobjov však dobre poznal jeho situáciu a tak na neho nečakal - na šampionátovú súpisku zapísal 14 útočníkov.uviedol Vorobjov pre ruské médiá.Dvadsaťsedemročný krídelník už zamieril na dovolenku. V sobotu zavesil na instagram fotografiu z pláže, ku ktorej pridal komentár:Panarin sa do Columbusu pravdepodobne nevráti a bude si vyberať z ponúk na letnom trhu s voľnými hráčmi. To isté zrejme platí aj o jeho hviezdnom spoluhráčovi Sergejovi Bobrovskom, ruský brankár už ponúkol na predaj svoj luxusný apartmán v Columbuse.