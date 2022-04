Česi učia Ukrajincov bojovať s ruským agresorom, majú aj bezplatný strelecký výcvik

12.4.2022 (Webnoviny.sk) - Česko začalo poskytovať miestnym Ukrajincom bezplatný strelecký výcvik. Školenie dosiaľ absolvovalo najmenej 130 ukrajinských mužov a žien, ktorí sa chcú naučiť bojovať s agresorom. „Možno sa vrátim na Ukrajinu, ak ma budú potrebovať,“ vraví 22-ročná Oľha Dembická.Okrem streľby sa Ukrajinci na kurzoch učia teóriu zbraní, pohyb na bojisku či poskytovanie prvej pomoci. Ako uviedol Michal Ratajský, majiteľ bezpečnostnej spoločnosti CS Solutions, ktorá ponúka výcvikový program na svojej základni na okraji Brna, u všetkých účastníkov vidieť veľkú motiváciu. Krok svojej spoločnosti označil za „náš príspevok k pomoci pre Ukrajincov“. Dodal, že vďaka zbierkam mohli zabezpečiť dostatok munície, zbrane, strelnice i skúsených inštruktorov.Ratajský povedal, že krátky trojhodinový tréning nedokáže zázraky, ale mal by stačiť na to, aby Ukrajincom predstavil nové a nepoznané zručnosti. „Vieme, že za tie tri hodiny z nich neurobíme vojakov. Snažíme sa pre nich urobiť maximum v danom čase so zameraním na ich bezpečnosť,“ skonštatoval.