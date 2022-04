Rusko sa Slovensku nevyhráža za dodanie S-300 na Ukrajinu. Ide o ďalší hoax, tvrdí Klus

12.4.2022 (Webnoviny.sk) - Rezort diplomacie nedostal žiadnu nótu s vyhrážkami Slovensku za pomoc voči Ukrajine. Nič podobné neeviduje ani Zastupiteľský úrad SR v Moskve, ktorý by musel byť o nóte upovedomený. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS) to napísal vo svojom profile na sociálnej sieti.„To, že ide o dezinformáciu naznačuje aj samotný jazyk a štýl, akým je správa napísaná. Slovensko nie je ohrozené, naše členstvo v Organizácii Severoatlantickej zmluvy nám poskytuje najvyššie možné bezpečnostné záruky,“ vyhlásil Klus. Dodal tiež, že hoaxom sú aj správy o zničení systému protivzdušnej obrany S-300, ktoré Slovensko poskytlo Ukrajine.Štátny tajomník vyzval verejnosť, aby informácie čerpala výlučne z dôveryhodných zdrojov vrátane oficiálnych stránok slovenských inštitúcií.„Každú novú správu z podozrivého zdroja si radšej overujte, ak nie je evidentné, že to už pred vami urobili profesionálni novinári z profesionálneho média,“ uzavrel Klus.