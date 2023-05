Česi uvažujú o regulovanom legálnom trhu s marihuanou, ich plány na boj so závislosťami môžu zasiahnuť aj Slovensko

Snaha Česka byť priekopníkom

10.5.2023 (SITA.sk) - Nový model boja so závislosťami, ktorý prijala česká vláda, ovplyvní aj susedné krajiny. Zvlášť, ak sa Prahe podarí uviesť do života zámery v oblasti drogovej politiky. Vyplýva to z hodnotenia slovenských expertov, ktorých oslovila agentúra SITA.Akčný plán politiky v oblasti závislostí, ktorý v apríli prijal kabinet Petra Fialy , je postavený na modernom prístupe zmierňovania škôd (tzv. politika harm reduction). To znamená, že namiesto politiky nulovej tolerancie a snahy o dosiahnutie abstinencie v celej spoločnosti sa chce vláda zamerať na prevenciu najväčších rizík.Plán okrem iného počíta aj s možnosťou vytvorenia prísne regulovaného legálneho trhu s marihuanou. Ide o spoločenskú zmenu, kde je snaha Česka byť priekopníkom v oblasti a mal by to byť potom tzv. "český model".„Čo sa týka drogovej legislatívy, jedná sa o zložité vnútropolitické riešenie ako aj zosúladenie s medzinárodnou legislatívou. Bude zaujímavé, ako to v Česku vyriešia," uviedol riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí a hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica Zámery Prahy je podľa neho potrebné vidieť v kontexte českej reality, ktorá je dnes v mnohom odlišná od slovenskej. Okrem vysokej miery sekularizácie, kultúrno-spoločenských odlišností, tiež pokiaľ ide o rozsah a typy problémov súvisiacich s užívaním psychoaktívnych látok.„Český kontext je oproti slovenskému skutočne špecifický, no poskytuje nám pohľad do budúcnosti v oblasti toho, kam sa budú drogové politiky uberať,“ uviedol odborník na drogovú politiku Jakub Popík, ktorý pôsobí na Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied, kde sa venuje téme sociálnej kontroly užívateľov nelegálnych drog na Slovensku.Popík oceňuje, že sa Česko vzdáva cieľa dosiahnuť spoločnosť bez drog a priznáva nezmyselnosť utopických politík úplnej abstinencie. Očakáva, že česká reforma sa dotkne aj Slovenska.,,Akokoľvek nie, je v súčasnosti dostatok politickej vôle na to, aby Slovensko prijalo takéto zmeny drogových politík, je len otázkou času, kedy zmeny u našich susedov pocítime aj u nás. Akonáhle totiž bude mať susedná krajina legálny trh napríklad s marihuanou, ovplyvní to cenu a dostupnosť marihuany na čiernom trhu u nás. Preto sa musíme českým prístupom nielen inšpirovať, ale musíme sa pripraviť aj na to, ako zjednocovať naše politiky s európskymi štandardami a modernými vedeckými poznatkami,“ dodal Popík.Vďaka efektívnejšiemu výberu daní plánuje ročne získať 11 až 15 miliárd českých korún. Z týchto peňazí by sa mala napríklad financovať obnova siete služieb prevencie a liečby, ktorá sa rozpadla v 90. rokoch minulého storočia.. Určite aj my už dlhodobo žiadame o navýšenie finančných prostriedkov do prevencie a liečby," dodal Okruhlica.Jednotlivé návykové látky sa majú regulovať a zdaňovať podľa miery rizika, čo má primäť ľudí k menej škodlivému správaniu.„V oblasti tabakových a nikotínových výrobkov by sa malo hľadať také daňové nastavenie, ktoré bude vo zvýšenej miere zohľadňovať rizikovosť jednotlivých produktov a ekonomicky tak motivovať fajčiarov k prechodu na menej rizikové alternatívy fajčenia,“ uvádza sa v českom Akčnom pláne.V oblasti alkoholu by sa mali dane odvíjať od množstva etanolu v nápoji a podobne by sa malo rozlišovať aj medzi rizikami rôznych foriem hazardu.„Znižovanie dopytu sa Česko namiesto hrozby prísnych trestov snaží dosiahnuť zdaňovaním na základe škodlivosti a efektívnym financovaním prevencie. Akčný plán sa navyše zaväzuje bojovať aj s nelátkovými závislosťami a závislosťami na legálnych drogách, čím aspoň symbolicky odstraňuje stigmu spojenú s užívaním nelegálnych drog a hlási sa k cieľu ochrany verejného zdravia a ľudských práv," doplnil Popík.„WHO napríklad odporúča stanovenie minimálnej jednotkovej ceny na alkoholické nápoje, ako to urobili v Škótsku, Nový Zéland si dal do stratégie postupný úplný zákaz predaja cigariet,“ konštatoval.Trend nových alternatív k cigaretám sa podľa neho razí aj bez špeciálnej národnej stratégie stále viac aj na Slovensku.„Potrebné je zo zdravotného hľadiska sledovať, aký to bude mať efekt o niekoľko rokov a tiež to, do akej miery môže byť marketingom ovplyvnená najmä mladá populácia v súvislosti so vznikom závislosti od nikotínu,“ dodal Okruhlica.„O rizikách spojených s fajčením sa vie už veľmi dlho.. Dá sa dosiahnuť iba zníženie počtu fajčiarov cigariet postupným vzdelávaním, zvyšovaním zdravotnej uvedomelosti, alebo rýchlejším krokom, výmenou cigariet za podobný zlozvyk s nižším rizikom vzniku ochorení. Momentálne tak sa javia e- cigarety," uviedol onkológ Vladimír Bella z bratislavského Onkologického ústavu Svätej Alžbety Zároveň dodáva, že. „Sú "menej" nebezpečné, tak si dám viac krát,“ uzavrel Bella.