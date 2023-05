Remišovú má na ministerstve nahradiť Vašáková, podľa Mateja by bola prínosom

Zloženie úradníckej vlády

Podanie ďalšej žiadosti o platbu

10.5.2023 (SITA.sk) - Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková sa nateraz nebude vyjadrovať k svojej kandidatúre na post ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vo vláde odborníkov.To, či návrh na túto funkciu prijala, pre agentúru SITA momentálne nepotvrdila, ale ani nevyvrátila.Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Ondrej Matej sa v súvislosti so zložením úradníckej vlády vyslovil aj k obsadeniu postu na čele ministerstva investícií, ktoré centrálne zastrešuje aj eurofondy.Vašáková sa spomína ako možná kandidátka. „Jej nominácia na poste ministerky investícií by bola určite prínosom," uviedol pre agentúru SITA Matej.Pokiaľ ide o Plán obnovy a odolnosti SR , jeho realizácia je v súčasnosti v plnom prúde.„Prešiel z reformnej do investičnej fázy, vyhlasujú sa výzvy, kam sa môžu zapojiť všetci - samosprávy, firmy, ale aj bežní občania," informovala agentúru SITA vedúca komunikačného oddelenia z vládnej sekcie plánu obnovy Barbora Belovická.Na základe vopred určených a načasovaných míľnikov a cieľov je už známe, čo je potrebné urobiť do konca plánu obnovy, do polovice roka 2026, aby Slovensko mohlo požiadať o všetky prostriedky, teda o približne 6 miliárd eur.Okrem predfinancovania vo výške 822 miliónov eur, ktoré získala SR na začiatku, dostala aj ďalších približne 1,1 miliardy eur za prvé dve žiadosti o platbu, po odpočítaní časti predfinancovania.„Tieto prostriedky prišli za opatrenia, ktoré sme už splnili vrátane reformy súdnej mapy, reformy riadenia vysokých škôl, reformy nemocníc či reformy výskumu, vývoja a inovácií," podotkla Belovická. Pre plán obnovy je do konca tohto roka kľúčové, aby Slovensko podalo ďalšiu žiadosť o platbu.„Týkajú sa jej najmä opatrenia v oblasti vzdelávania, zelenej ekonomiky, či inovačné výzvy. Stále platí, že zdržanie alebo nesplnenie jedného míľnika ohrozuje podanie celej žiadosti o platbu," dodala Belovická.