Česi vytvorili náhradný tím, ak by „áčko“ nemohlo pre koronavírus odcestovať do Škótska

Česi zostavili náhradný tím

Na čele je Škótsko, potom Česko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.10.2020 (Webnoviny.sk) - Futbalová asociácia Českej republiky (FAČR) naďalej monitoruje situáciu okolo tamojšieho národného mužstva, ktorému sa opäť nevyhli problémy s koronavírusom.Po tom, ako Česko muselo odohrať septembrový duel "slovenskej" skupiny B-divízie Ligy národov 2020/2021 proti Škótsku (1:2) s náhradníkmi, nenastúpi v kompletnom zložení ani v nedeľu v Izraeli, pretože pozitívny test na prítomnosť koronavírusu mali hneď traja hráči.Keďže po zápase vo "svätej zemi" nastúpia Česi ešte v stredu v Škótsku, pre prípad, že by hygienické opatrenia neumožnili, aby mužstvo, ktoré sa v pondelok vráti z Izraela, cestovalo na Britské ostrovy, z preventívnych dôvodov opäť dali dohromady tím zložený z hráčov Fortuna ligy pod vedením náhradného kormidelníka Davida Holoubka."FAČR ďakuje všetkým profesionálnym klubom za spoluprácu pri vytváraní záložného tímu českej reprezentácie. Stále platí, pokiaľ to bude na základe hygienických opatrení možné, že je prioritou vyslať na stredajšie stretnutie do Škótska A-mužstvo trénera Jaroslava Šilhavého," uviedla FAČR prostredníctvom oficiálneho webu.Na čele 2. skupiny B-divízie LN sú zatiaľ štvorbodoví Škóti. V bodových rozostupoch nasledujú Česi (3), Izraelčania (2) a Slováci (1). Najúspešnejší tím postúpi do najvyššej A-divízie, 4. mužstvo konečnej tabuľky poputuje o divíziu nižšie.