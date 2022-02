Česi zažili pred olympiádou kurióznu situáciu, kustód v príprave odchytal viac ako brankári

Úroveň tréningov sa zvýšila

Na turnajovú súpisku sa nedostal

1.2.2022 (Webnoviny.sk) - Pandemická doba so sebou prináša mnoho zaujímavých a niekedy až kurióznych príbehov. Jeden z nich je z prostredia českej hokejovej reprezentácie pred ZOH 2022 v Pekingu.Na olympijský turnaj Česi rátajú s brankárskym triom Patrik Bartošák, Šimon Hrubec a Roman Will, no ani jeden z nich počas záverečnej prípravy na ZOH neodchytal na tréningoch českej reprezentácie viac ako kustód výberu Petr Šulan.Situáciu Čechom totiž poriadne skomplikoval koronavírus, ktorý spomenuté trio gólmanov postavil dočasne mimo hru. Hlavný kormidelník Filip Pešán tak musel siahnuť po záložnom a poriadne netradičnom riešení. Pre spomenutého 39-ročného Petra Šulana však chytanie nebolo veľkou neznámou, v minulosti pôsobil v tretej najvyššej českej súťaži. Viac ako jednu dekádu však už má po kariére a pracuje v extraligovom klube z Plzne a v ostatných rokoch aj pre reprezentáciu."Testy našich gólmanov boli pozitívne. Skúsili sme si tréning bez nich, no nemalo to zmysel. Prišla šanca využiť Petra, ktorého sme raz využili aj na turnaji vo Švédsku. Jeho príchodom do bránky sa úroveň tréningov zvýšila, bolo to diametrálne odlišné," hovoril tréner českého tímu Pešán ešte v Prahe vo videu na webe hokej.cz. Šulan k svojej výpomoci na ľade poznamenal: "Nechytám žiadnu hobby ligu, v tejto sezóne som sa na ľad nedostal. V úvode to najmä po fyzickej stránke bolo poriadne ťažké." Keďže uvedené brankárske trio nemohlo cestovať do Pekingu s prvou časťou výpravy, aj v dejisku ZOH Šulan vypomáha v bránke.Mimoriadne kurióznu situáciu v českom tíme si všimli už aj novinári v Pekingu. Trénera Pešána sa spýtali, či neplánuje Šulana zaradiť na turnajovú súpisku. "Ani nevie, či by bolo možné ho požiadať, aby najprv spravil nápoje pre chalanov a potom šiel do bránky. Nemyslím si, že niečo také je reálne," zavtipkoval si kouč Pešán.Agentúra AP tiež poznamenala, že v českom výbere chýba stále hrajúca čoskoro 50-ročná legenda Jaromír Jágr. Ak by aj mal výkonnosť, ktorú by hlavný kormidelník považoval za adekvátnu, rodák z Kladna by v Pekingu hrať nemohol, keďže národný zväz ho nezaradil do širšej nominácie. "Preto ho nemôžeme osloviť, aby nám prišiel pomôcť," povedal Pešán.Česi sa pod piatimi kruhmi v Pekingu predstavia v základnej B-skupine a postupne absolvujú súboje proti Dánom (9. 2.), Švajčiarom (11. 2.) a Rusom (12. 2.).