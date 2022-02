Legenda NFL Tom Brady oznámil koniec kariéry, sedemnásobný víťaz Super Bowlu už prenechá ihrisko mladším

O jeho odchode sa šuškalo už dlhšie

Najcennejšiu trofej získal až sedemkrát

1.2.2022 (Webnoviny.sk) - Dovedna 22 sezón a spolu sedem víťazstiev v Super Bowle . Taká je bilancia legendárneho quarterbacka Toma Bradyho, ktorú už v zámorskej NFL nezlepší.Dlhé roky hráč tímu New England Patriots a na sklonku kariéry aj klubu Tampa Bay Buccaneers sa totiž vo veku 44 rokov rozhodol ukončiť kariéru.Informáciu o konci kariéry zverejnil po tohtosezónnom vypadnutí Tampy Bay v play-off s Los Angeles Rams."Nastal čas nasmerovať môj čas a energiu inam. Aj iné veci potrebujú moju pozornosť," napísal Brady na instagrame. O tomto jeho kroku sa nahlas šuškalo už od soboty, oficiálne je to od utorka 1. februára 2022.Brady rovné dve dekády strávil v organizácii Ne England Patriots. V Super Bowle tam triumfoval v rokoch 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 a 2018. Do Tampy prestúpil v lete 2020 a klub Buccaneers hneď v premiérovom ročníku potiahol až k Super Bowlu.Dovedna si v záverečnom súboji o najcennejšiu trofej zahral desaťkrát a získal ju sedemkrát. Za najužitočnejšieho hráča (MVP) Super Bowlu ho vyhlásili v rekordných piatich prípadoch, za MVP sezóny tri razy. Na jeho konte je tiež mnoho individuálnych rekordov."Počas ostatných týždňov som veľa premýšľal, kládol som si ťažké otázky. Som veľmi hrdý na to, čo sme dosiahli. Moji spoluhráči, tréneri, súperi aj fanúšikovia si zaslúžia, aby som bol stopercentný, no práve teraz je najlepšie prenechať ihrisko pre ďalšiu generáciu oddaných a odhodlaných športovcov," uviedol Tom Brady.